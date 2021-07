Suspenso, Roberto desfalca o Vitória contra o Confiança

Roberto ganhou espaço desde a chegada de Ramon Menezes. O lateral esquerdo esteve em campo em oito dos 10 jogos comandados pelo treinador, em seis deles como titular. No entanto, é certo que o jogador não será visto diante do Confiança, no duelo de sábado (10), às 19h, no estádio Batistão, em Aracaju. Roberto levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso.

O detalhe é que o atleta não foi utilizado no empate em 1x1 com o Goiás, sábado (3) passado, no Barradão. Ele levou a advertência por reclamação enquanto participava do aquecimento junto com os outros jogadores reservas.

Roberto não estará disponível, mas Gabriel Bispo sim. O volante vai reassumir a posição no time após cumprir suspensão. João Pedro, que o substituiu contra o Goiás, deve voltar a ficar como opção no banco.

O Vitória busca a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. O rubro-negro não vence há quatro jogos. Antes de empatar com o Goiás, havia perdido para Coritiba (1x0), Londrina (2x1) e Botafogo (1x0). O último e único triunfo no torneio foi no dia 19 de junho, por 3x1, para o Brusque, no Barradão.

O Leão ocupa a 16ª posição na tabela de classificação, com os mesmos sete pontos de todos os times que amargam a zona de rebaixamento - Brasil de Pelotas, Ponte Preta, Londrina e Remo. O rubro-negro leva a melhor no saldo de gols.