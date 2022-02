Susto: filha de idoso feito refém em Jardim Santo Inácio dá detalhes do caso

Depois de ver o pai virar refém na própria casa, ser liberado com vida e ir até a delegacia para dar depoimento sobre o caso nesta terça-feira (22), a filha do idoso que teve uma arma apontada para cabeça no Jardim Santo Inácio deu detalhes de como tudo ocorreu.

Ainda abalada com a situação e sem querer se identificar, ela explicou quem estava na residência no momento em que a casa foi invadida pelo suspeito, como conseguiu escapar sem ser vista e os relatos do pai sobre a situação.

Ela e o pai estavam acordados em casa quando o homem apareceu às 06h30, enquanto sua mãe estava na academia. "Eu tinha acabado de acordar com uns tiros. Fiquei sabendo que faziam um arrastão perto da Estação Pirajá. Instantes depois, ele pulou o muro e fez o meu pai refém", lembrou.

Além de descrever a entrada do homem, a filha contou como não foi pega pelo suspeito. "Na hora, saí pela janela do meu quarto que dá para o portão de casa. Meu medo maior era que a polícia entrasse com truculência, atirando, como em algumas vezes, e atingisse meu pai. Por isso saí logo dizendo que havia refém lá dentro", falou.

Negociação

Depois do aviso, os policiais iniciaram uma negociação que foi transmitida ao vivo pela TV Bahia e precisaram chamar o pai do suspeito para ajudar a fazer com que ele se rendesse sem machucar ninguém. O homem acabou se entregando por volta das 7h40 e foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos

Ele foi autuado em flagrante e segue custodiado, à disposição da Justiça. O veículo que o suspeito conduzia durante a fuga foi guinchado para perícia no Departamento de Polícia Técnica (DPT).

Segundo informações da Polícia Civil, toda a situação teve início quando o suspeito roubou um motorista de aplicativo na região de Colinas de Pituaçu. Perseguido por viaturas, ele acabou batendo o carro na Av. Gal Costa e seguiu a pé em fuga até chegar à residência do idoso.

Sobre a postura do acusado durante o sequestro, a filha relatou que ele nunca teve intenção de machucar as pessoas que estavam em casa; "Meu pai disse que o rapaz em nenhum momento foi agressivo. Ele só queria sair. Antes da polícia chegar, ele vestiu uma das camisas de meu pai para não ser identificado na rua”, completou.

Casos se repetem

Crimes como estes já não são mais novidades em Salvador. Há menos de um mês, no bairro do Arenoso, uma jovem e uma idosa foram feitas de reféns por um homem que fugia da polícia desde o bairro de Pau da Lima. Na ocasião, o suspeito foi preso e as duas foram liberadas.

No início deste mês, uma mulher, uma criança de colo e um adolescente foram feitos reféns em uma casa no bairro de Tancredo Neves por dois homens. Um dos suspeitos estava armado. Por fim, os dois negociaram por quase duas horas com a polícia e se entregaram sem ferir ninguém.

Já no fim de janeiro, um rapaz foi preso depois de realizar uma tentativa de assalto na Baixa dos Sapateiros e manter uma das funcionárias do estabelecimento como refém. Durante a negociação, os policiais descobriram que o jovem estava portando uma arma falsa.

Em 2021, entre agosto e setembro, em apenas 28 dias, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foi acionado para sete situações em que havia a necessidade de uma negociação para libertar moradores que estavam em poder de homens armados na capital baiana.

Relembre os casos:

25.09

Um homem foi feito de refém por dois criminosos que fugiam da polícia. A vítima, que tem deficiência física e usa uma cadeira de rodas, ficou na mira dos bandidos enquanto a polícia negociava. Outros cinco homens invadiram outra casa e fizeram mais reféns. O sequestro aconteceu no bairro da Cidade Nova e terminou sem feridos. Policiais militares faziam uma operação de combate ao tráfico de drogas na região quando os sete criminosos fugiram. Eles foram perseguidos, invadiram duas casas na comunidade do Forno e fizeram os moradores de reféns.

23.09

Dois homens armados invadiram um imóvel na Rua Padre Eloy, e fizeram uma idosa de 65 anos refém no bairro de Brotas. O caso acontece na 12ª Travessa Sérgio Francis, na região do Vale do Ogunjá. Segundo informações da Polícia Militar, uma equipe do Bope conseguiu conduzir as negociações e os bandidos libertaram a refém. Eles foram detidos em seguida.

17.09

Uma família foi feita refém por dois assaltantes no bairro de Boa Vista do Lobato. Suspeitos invadiram uma casa ao tentar fugir da polícia depois de realizarem um assalto a um supermercado. Os suspeitos foram perseguidos e, para se esconderem dos policiais militares, invadiram uma casa e fizeram três moradores reféns, dentre eles duas mulheres e uma criança. A polícia cercou a casa e manteve negociação com os dois suspeitos.

12/09

Dois suspeitos de participar da morte de um tenente da Rondesp no bairro de Cosme de Farias foram presos. Um deles invadiu uma festa e fez uma família refém na região do Alto do Cruzeiro e foi preso após negociação da polícia.

25.08

Uma família foi mantida refém por uma quadrilha na localidade da Divinéia no IAPI. Após negociações com equipes especializadas da Polícia Militar, a família foi libertada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, a ocorrência foi iniciada quando guarnições do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 37a CIPM (Liberdade) flagraram um grupo armado. Na tentativa de prisão os criminosos invadiram uma residência.

*Com orientação da chefe de reportagem