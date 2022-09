SUV de luxo: novo Range Rover chega ao Brasil por mais de R$ 1 milhão

A quinta geração do Range Rover chega ao Brasil com estilo mais minimalista e prometendo um nível mais avançado de refinamento e tecnologia.

Completamente reformulado, o SUV britânico dispõe de amplas telas digitais: ao centro do painel fica o monitor sensível ao toque do sistema multimídia com 13,1 polegadas, enquanto o quadro de instrumentos é exibido em uma tela de 13,7 pol.

Outro destaque é o sistema de som Meridian Signature de 1.600 Watts, que opcionalmente pode incorporar mais quatro alto-falantes adicionais de 20 W nos apoios de cabeça.

A cabine do SUV é ampla e sofisticada O minimalismo dá o tom para os comandos Os bancos traseiros podem ter comandos elétricos O design da traseira é mais controverso

No Brasil, estarão disponíveis duas opções de motorização: D350 MHEV Ingenium de seis cilindros em linha a diesel e o P530 V8 a gasolina.

Os preços do novo Range Rover partem de R$ 1.160.650 (versão D350 SE) e chegam a R$ 1.604.170 (versão P530 SV).

As versões híbridas (PHEV) estão previstas para chegar no país em 2023, e as elétricas (BEV), em 2024.

Além de luxo e propulsores de alta performance, o Range Rover honra a tradição da marca com grande capacidade off-road e tração 4x4.

BALANÇO DE MERCADO

Em agosto, os emplacamentos de automóveis e comerciais leves zero-quilômetro registraram alta de 14,82% em relação ao mês anterior, totalizando 194.142 unidades.

Na comparação com agosto de 2021 o crescimento é de 22,50%, no entanto, no acumulado do ano, os resultados do ano passado são superiores.

Em 2021, entre janeiro e agosto, foram emplacados 1.327.486 veículos contra 1.214.636 do mesmo período deste ano.

Os dados são da Fenabrave, entidade que reúne os revendedores de veículos novos.

DUAS RODAS EM ALTA

No mercado de motocicletas, todos os dados são positivos.

Houve crescimento de 8,19% em agosto em relação a julho e de 15,45% em relação a agosto do ano passado.

Nas vendas acumuladas desde o início do ano o incremento também foi significativo: 17,78%.

Ou seja, nos primeiros oito meses do ano passado foram emplacadas 732.580 motos no país e, este ano, o total alcançou 862.851.

DIVISÃO POR MARCAS

Entre os carros de passeio, picapes e vans, a Fiat se manteve na frente com 22,79% de participação no mercado brasileiro. Esse percentual corresponde a 44.239 unidades.

A Volkswagen voltou a ser protagonista (16,81%), fechando agosto em segundo lugar e desbancando a Chevrolet (15,74%), que ficou com a terceira posição.

A Hyundai conquistou uma boa quarta posição (9,16%), na frente da Toyota (7,93%), quinto lugar.

Da sexta à décima posição ficaram: Renault (6,66%), Jeep (6,36%), Nissan (2,66%), Peugeot (2,23%) e Honda (2,10%).

CARROS CAMPEÕES

A Fiat Strada voltou com tudo para a liderança e alcançou 14.157 unidades licenciadas em agosto.

Assim, o veterano VW Gol caiu para a segunda posição com 11.719 emplacamentos.

O Gol foi o segundo modelo mais vendido mês passado no país

O Hyundai HB20, que foi renovado recentemente, cresceu e alcançou 10.919 unidades no último mês.

Dessa forma, o Chevrolet Onix (9.821) caiu para o quarto lugar e viu sua configuração sedã, o Onix Plus (8.968), se aproximar.

Do sexto ao décimo lugar ficaram: Fiat Mobi (7.613), Fiat Argo (7.594), Renault Kwid (6.829), Chevrolet Tracker (6.708) e VW T-Cross (6.194).

MERCADO ESTADUAL

Na Bahia, foram emplacados 6.053 automóveis e comerciais leves zero-quilômetro em agosto.

É um volume 12,66% superior ao resultado de julho. No entanto, no acumulado do ano as vendas estão em baixa de 14,51%.

Entre janeiro e agosto de 2021 foram emplacados 49.448 carros no estado e, nos primeiros oito meses deste ano, 42.272 exemplares.

MODELOS MAIS EMPLACADOS

O mais emplacado no estado no mês passado foi a Fiat Strada com a 410 emplacamentos.

Na sequência, vieram: Chevrolet Onix (354), Chevrolet Tracker (343), Hyundai Creta (302) e Chevrolet Onix Plus (273).

A Strada liderou as vendas de agosto no Brasil e na Bahia

Da sexta à décima colocação ficaram: VW Gol (265), Toyota Hilux (230), Hyundai HB20 (229), Fiat Toro (212) e Fiat Mobi (200).

MILHÕES DE MOTOS

Lançada em 1976, a Honda CG está comemorando o marco de 14 milhões de unidades produzidas na Zona Franca de Manaus.

Desde o lançamento, a motocicleta já está na nona geração com diversas inovações, como motor movido a etanol (1981) e uma versão para transporte de carga (1998).

A primeira geração da Honda CG, de 1976