Tá pertinho: veja atrações confirmadas para o São João nas principais cidades da Bahia

Faz algumas décadas que Luiz Gonzaga cantava que a vida dele era andar por esse país, para ver um dia descansaria feliz, guardando as recordações das terras onde passou, dos sertões, e dos amigos que lá deixou. Mesmo a pessoa menos afeita ao forró logo lembra da melodia - o ritmo, assim como o pagode e o axé, está incrustado nos baianos. O São João está chegando, meu povo! No interior, a chuva e o sol dos últimos dias, a poeira e o carvão seguem o roteiro de mais uma estação de festas.

Para quem já quer começar a planejar o caminho da roça, o CORREIO levantou junto à Secretaria Estadual do Turismo (Setur) uma lista com as cidades que mais recebem visitantes nesta época do ano e mostra o que elas já preparam para atrair visitantes.

Para quem acredita que ainda é cedo para falar em São João, já tem município com grade de atrações fechada. A mais adiantada é Conceição de Almeida, no Recôncavo, que divulgou a lista dos artistas em março. Por lá, o arrasta pé começa em 21 de junho e terá o forró de Solange Almeida, o sertanejo de Luan Santana e os pagodes de Léo Santana e Harmonia do Samba, dentre outras atrações.

Quadrilhas tiveram influência italiana; dançarinos em Cachoeira, em 1981 (Foto: Arquivo Bahiatursa)

O microempresário Carlos Emanoel Gama, 27 anos, mora em Salvador e está contando os dias para viajar. Faz três anos que ele não vê os familiares de Itapetinga, no Centro-Sul do estado, e escolheu junho como o mês para esse reencontro. Serão 10h na estrada, mas ele garante que vale a pena.

“É minha cidade natal. Todos os anos temos as comemorações típicas, muito divertidas, mas faz uns três anos que não vou lá. É uma época boa para viajar, tem um friozinho gostoso e, o mais importante, muitas comidas típicas. Eu adoro”, contou aos risos.

Carlos Emanoel vai encarar 10h na estrada para aproveitar o São João (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Corações

As opções de destinos são muitas. Na Bahia, todos os caminhos levam ao forró nesta época do ano, e Amargosa, no Centro-Sul do estado, resolveu usar essa metáfora como tema da folia. ‘O São João dos Encontros’ vai durar seis dias, quase um carnaval de sanfonas e triângulos, e promete esquentar as noites.

A expectativa da prefeitura é de que cerca de 100 mil pessoas dancem de rosto coladinho em cada dia do arraiá, que acontece na Praça do Bosque, entre os dias 19 e 24 de junho. A novidade deste ano é que haverá um espaço para o público contar suas histórias de encontros e desencontros de amor ocorridos em outras edições da festa. É o momento de caçar o crush.

São João no Pelô agita a multidão (Foto: Arquivo CORREIO)

Em nota, o município informou que vai dar um empurrãozinho para quem quer desencalhar. “A organização da festa pretende dar uma ajudinha, reunindo na decoração elementos como cupidos, corações, flores e uma capela de Santo Antônio, conhecido por todos como o santo casamenteiro. Será uma homenagem ao público que tanto ama e valoriza a festa”.

A grade de Amargosa ainda não está completa, mas já estão confirmadas as seguintes atrações: Marília Mendonça, Aviões do Forró, Geraldo Azevedo, Dorgival Dantas, Targino Gondim, Marciel Melo, Seu Maxixe e Del Feliz.

O dois pra lá, dois pra cá também já tem data marcada em Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo: de 20 a 24 de junho. O arraiá deste ano terá um dia a mais em relação ao ano passado e deve atrair cerca de 45 mil pessoas. Além disso, a festa vai até o dia raiar, às 5h. Com o tema ‘Via o Nordeste Brasileiro’, os festejos juninos do local vão explorar as cores da região em dois palcos e uma vila do forró, além das manifestações nos bairros.

As atrações confirmadas são Wesley Safadão, Gabriel Diniz, Simone e Simaria, Daniel Vieira, Saia Rodada, Solange Almeida, Elba Ramalho, Adelmário Coelho, Limão com Mel, Dorgival Dantas, DNA de Vaqueiro e Silvio Brito.

(Fotos do Arquivo CORREIO)

Adiantadas

Em Senhor do Bonfim, no Centro-Norte, um dos locais mais tradicionais desse tipo de festa, estão confirmados até o momento Flavio José e Dorgival Dantas (dia 20), Fulô de Mandacaru e Calcinha Preta (dia 21), Flávio Leandro e Tayrone (dia 22), além de Geraldo Azevedo e Adelmario Coelho (dia 24). As atrações do dia 23 não foram confirmadas.

Pela primeira vez, a cidade vai homenagear um forrozeiro. O escolhido foi Flávio José, tema do arraiá que vai durar cinco dias, começando no dia 20 de junho.

Já em Alagoinhas, no Nordeste, foram reservadas as agendas de Adelmário Coelho, Flávio José, Bell Marques, Xote Mania, Xinelo Baiano e Zé Duarte. A programação completa ainda não foi divulgada.

Quem também se adiantou foi a prefeitura de Itaberaba, que divulgou a grade de atrações em meados de abril. Por lá, serão quatro dias de forró. Dentre os destaques estão Limão com Mel, Seu Maxixe, Dorgival Dantas, e Gabriel Diniz.

Em nota, o município informou que 150 mil pessoas passaram pelo Arraiá da Ita 2018, o que representou aumento de 30% em relação a 2017. A expectativa para este ano é de aumento de cerca de 40% na quantidade de público. O prefeito Ricardo Mascarenhas comemorou. “Nós fazemos o maior e melhor São João da Bahia, sem comprometer nenhum serviço público da cidade. Saúde, educação, limpeza pública e salários em dia”.

Procurados, os municípios de Ibicuí e Irecê informaram que a programação do São João será divulgada em breve. Já as cidades de Salvador, Uauá, e Seabra devem apresentar as grades das atrações até o final do mês de maio.

São João em Amargosa, em 1998 (Foto: Arquivo CORREIO)

Religião

Milho, amendoim, canjica, forró, fogueira e licor. A festa que celebra São João, nos dias de hoje, não lembra nem de longe o cenário do nascimento daquele que seria o anunciador do Senhor. A folia também perdeu velhos elementos e ganhou novos.

Responsável pela Paróquia São João Batista, na Avenida Vasco da Gama, o padre Jan Kaczmarzyk contou que João ainda estava no ventre da mãe, Isabel, quando esta recebeu a visita da prima Maria, grávida há três meses de Jesus. O menino, então, ficou agitado, o que foi entendido como um sinal de que chegava à casa a mãe do Salvador.

“João foi aquele que anunciou e também apresentou a chegada do Messias, através do batismo de Jesus no Rio Jordão. Sua missão é preparar o coração dos homens para a chegada de Cristo, nos ensinando a fazer o bem e a seguir os passos do Messias”, afirmou.

A programação da igreja já está definida. No dia 15 de junho terá início o novenário. No dia 23 acontecerá a vigília, dia em que os fiéis passam a noite no templo em orações, e no dia 24 serão realizadas quatro missas às 8h, às 10h, às 16h, e às 18h.

Balões eram as estrelas da festa; Arrumação do arraial em Cruz das Almas (Foto: Arquivo CORREIO)



Confira as cidades que já estão com atrações confirmadas

Amargosa (Centro-Sul) 19/06 - 24/06

Marília Mendonça

Aviões do Forró

Geraldo Azevedo

Dorgival Dantas

Targino Gondim

Marciel Melo

Seu Maxixe

Del Feliz

Santo Antônio de Jesus (Recôncavo) 20/06 - 24/06

Wesley Safadão

Gabriel Diniz

Simone e Simaria

Daniel Vieira

Saia Rodada

Solange Almeida

Elba Ramalho

Adelmário Coelho

Limão com Mel

Dorgival Dantas

DNA de Vaqueiro

Silvio Brito

Itaberaba (Centro-Norte) 21/06 – 24/06

Limão com Mel

Seu Maxixe

Dorgival Dantas

Gabriel Diniz

Senhor do Bonfim (Centro-Norte) 20/06 – 24/06

Flávio José

Dorgival Dantas

Fulô de Mandacaru

Calcinha Preta

Flávio Leandro

Tyrone

Geraldo Azevedo

Adelmário Coelho

Conceição de Almeida (Recôncavo) 21/06 - 24/06

Solange Almeida

Luan Santana

Léo Santana

Harmonia do Samba



Festas particulares confirmadas

Forró do Lago

Data: 21 e 22 de junho

Local: Santo Antônio de Jesus / BA

Horário: 14h

Atrações: Bell Marques, Wesley Safadão, Xand Avião, Gusttavo Lima, Rafa e Pipo Marques, Dorgival Dantas, Gabriel Diniz, Saia Rodada, Nando Cachorrão e Magníficos

Ingressos: entre R$ 160 e R$ 870

Vendas: Balcão de Ingressos e Central do Carnaval

Forró do Piu Piu

Dia: 23 de junho

Horário: a partir das 17h

Local: Fazenda Colibri, em Amargosa

Ingressos: entre R$ 120 e R$ 550

Atrações: Wesley Safadão, Zé Neto & Cristiano, Léo Santana, Forró do Tico e Lambasaia

Vendas: Salvador Tickets

Forró do Sfrega

Data: 22, 23 e 24 de junho

Local: fazenda Sfrega, em Senhor do Bonfim

Atrações: Xand Avião, Alok, Saia Rodada, Bell, Ferrugem, Léo Santana, Avine Vinny, Parangolé, Lambasaia e Forró

do Tico.

Ingressos: a partir de R$ 159 de R$ 59 a R$ 1289

Vendas: site oficial www.forrodosfrega.com.br

Forró do Bosque

Data: 23 de Junho

Local: Villa Vip – Cruz das Almas

Horário: 14:00 (abertura dos portões)

Atrações confirmadas: Ferrugem, Saulo, Parangolé, Calcinha Preta e Lambasaia

Ingressos: entre R$ 160 a R$ 800

Vendas: Central do Carnaval

Forró Ticomia

Data: 23 de junho

Onde: Fazenda Eldorado, em Ibicupi

Atrações: Flávio José, Saia Rodada, Gabriel Diniz, Mano Walter, Márcia Fellipe, Luan Estilizado, Lordão, Léo Fera e

Forrozão

Ingresso: R$ 340 (dinheiro) e R$ 370 (cartão)

Vendas: Balcão de Ingressos e Minha Entrada

Como chegar nas cidades:

Amargosa

A distância entre Salvador e Amargosa é de 269 km e é possível percorrê-la em aproximadamente 3h15min. A rota passa pela BR 324 e 116. De ônibus, a viagem pode durar de 4h a 6h e as passagens variam entre R$ 50 e R$ 60, em média.

Itaberaba

Saindo de Salvador, a distância até Itaberaba é de 278 km, que podem ser percorridos em 3h30min. A rota passa pelas BR 324 e 116. De ônibus a viagem dura entre 4h e 5h e a passagem custa, em média, R$ 60. Estão disponíveis carros convencionais e executivos.

Senhor do Bonfim

Senhor do Bonfim fica a 400 km de Salvador e a viagem de carro dura em torno de 6h. Para chegar é preciso percorrer uma rota pela BR 324. De ônibus a viagem dura entre 6h e 7h e é possível escolher entre carros convencionais ou semi leito. A passagem varia entre R$ 70 e R$ 80.

Conceição de Almeida

Distante 168 km de Salvador, é possível chegar à Conceição do Almeida pegando a rota pelas BR 324 e 101. A viagem dura, em média, 2h15min. Já partindo do terminal rodoviário de Salvador a passagem custa em torno de R$ 30. Estão disponíveis carros convencionais e especial com ar.

Santo Antônio de Jesus

A distância da capital é de 190 km e a viagem de caro dura em torno de 3h. É possível chegar e Santo Antônio passando pelas BR 324 e 101. De ônibus, a viagem também dura em média 3h e a passagem custa em torno de R$ 40. Estão disponíveis carros convencionais e especiais com ar.

Cruz das Almas

Para chegar em Cruz das Almas, é preciso percorrer uma distância de 150 km a partir de Salvador. A viagem, de carro, dura em média 2h através das BR 324 e 101. De ônibus, a viagem também dura em média 2h e a passagem gira em torno de R$ 30. Estão disponíveis carros convencionais e especiais com ar.

Ibicui

A distância entre Ibicuí e Salvador é de 520 km. De carro, a viagem dura aproximadamente 7h e é possível chegar à cidade através da BR 116 e da BA 262. Quem escolher ir de ônibus tem a opção de um horário regular saindo às 20h. O percurso partindo do terminal rodoviário de Salvador dura 10h, em carro convencional e a passagem custa, em média, R$ 10.