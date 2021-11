Taata Anselmo é enterrado com homenagens no Cemitério Bosque da Paz

O som de cânticos entoados nas línguas Kimbundo e Kikongo ecoaram por volta das 10h desta segunda-feira (29) no Cemitério Bosque da Paz. Um cortejo de trajes brancos marcou a despedida do sacerdote do Terreiro Mokambo, Taata Anselmo. Segundo ele mesmo acreditava, sua trajetória de representação da sua divindade (Dandalunda) na terra chegou ao fim. Mas, segundo a crença, o enterro marca, na verdade, o início de um novo ciclo. “Taata Anselmo agora se torna um ancestral de luz que vai emanar boas energias para as pessoas da religião”, disse Fernando Campo, conhecido como Pai Pequeno, segundo líder do Terreiro Mokambo.

Religiosos de diversas nações (segmentos) do candomblé, de outras religiões como a católica e até mesmo ateus, acadêmicos e representantes do governo se uniram como sinal de admiração e respeito pelo sacerdote. O sepultamento aconteceu sob forte comoção e foi antecedido por homenagens feitas por pessoas da sociedade civil ligadas a Anselmo e lideranças religiosas, com depoimentos que ressaltaram a sua importância para a sociedade e sobretudo as religiões de matriz africana.

“Foi um momento de tristeza, mas com uma mistura de satisfação por confirmar, a partir da presença das pessoas, que ele era muito querido e respeitado”, declarou Fernando Campo. Fernando ainda disse que outros rituais ainda serão realizados quando a morte completar sete dias, um mês e, também, um ano.

Estavam presentes representantes dos principais terreiros de candomblé de Salvador e suas respectivas nações, entre eles, o Babalorixá do Terreiro Ile Obá L’okê, Vilson Caetano, que também é antropólogo e professor da Universidade Federal da Bahia (UFBA). “Ele se destacou pela sua capacidade de representar todas as nações do candomblé e não apenas a nação angola, na qual foi consagrado”, disse.

(Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO) (Paula Fróes/CORREIO)

Na interpretação do candomblé, morrer significa passar para outra dimensão e permanecer junto com os outros espíritos, orixás e guias. Ou seja, a morte não significa a extinção total, ou aniquilamento, é uma mudança de estado, de plano de existência. Segundo a crença, Taata Anselmo passará por um processo de transformação em ancestral e, posteriormente, irá reencarnar. Para que isso aconteça, é essencial que, assim como foi feito, o corpo seja enterrado e não cremado ou sepultado em gaveta.

Para Vilson, mesmo que, para o candomblé, a morte não signifique o fim, a partida é dolorosa. Ele ressaltou algumas características de Taata Anselmo durante sua passagem aqui na terra. “Era um homem que tinha coragem, ele não recuava, até mesmo em assuntos que são caros para nós, povo de terreiro, ele enfrentava. Além disso, Taata Anselmo tinha gratuidade, ou seja, ele sempre estava disponível quando convocado para falar sobre nós", lembrou.

A luta pelo candomblé fazia parte da essência do líder do Terreiro Mokambo, que se cobrava constantemente, sempre em busca da sua melhor versão. Mesmo sem saber, deixou um recado aos que ficam:

“A morte tem esse poder de mexer com sua visão de mundo e, automaticamente, você procura diversas formas de se melhorar enquanto pessoa, pois seu tempo chegará e, afinal, o que você deveria ter feito que não fez?”, escreveu Taata Anselmo ao portal multimídia do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (Irdeb), em 2012, sobre a morte de Ebomi Cidália de Iroko.

Quem destacou o legado de Taata Anselmo e fez questão de estar presente na cerimônia foi Soraya Mesquita. Além de amiga pessoal há mais de 30 anos, a cineasta é uma das responsáveis pelo roteiro do documentário “Mokambo: força da tradição Bantu”, que fala sobre a importância do Terreiro Mokambo e da história da nação Bantu no Brasil.

“Em 2016, ele me disse que faria 40 anos de santo. Aí, eu tive a ideia de fazer um vídeo em homenagem a ele. Mas, ele disse que não queria ser exaltado, que preferia que eu fizesse um material sobre a cultura Bantu no Brasil. Quando eu tomei conhecimento de tudo, transformei a ideia num filme porque o material era muito rico”, conta Soraya.



Ela também descreveu como era o amigo no âmbito pessoal. “Ele era uma pessoa que, se precisasse tirar a roupa do corpo para dar para quem não tinha, ele fazia. Ele dava assistência a todo o povo da comunidade no entorno do terreiro, recebia a todos. Esse coração grande ele sempre teve, a vida inteira ele viveu para ajudar as pessoas, a missão dele era essa e ele cumpriu muito bem”, acrescentou.

Leonel Monteiro, presidente da Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro-Ameríndia (AFA), também fez elogios ao companheiro de religião, que conheceu há cerca de 16 anos. “Ele era um dos grandes entusiastas da AFA. A gente sempre se encontrava, ele me dava conselhos e me tratava com muito carinho. Sempre agregava e sempre com carinho, um falar suave e doce com as pessoas, ele jamais levantou a voz para alguém. Era um sacerdote que estabelecia relações de pai e filho mesmo”, lembrou.

Como manda a tradição, o Terreiro Mokambo ficará fechado em luto, apenas com manutenção, por um ano. Após esse período, será feito um jogo de búzios para que seja respondido quem dos filhos da casa ou de fora assumirá o trono como sacerdote ou sacerdotisa da casa. Uma missa será realizada no sábado (4) na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Pelourinho. O horário ainda não foi confirmado.

Taata Anselmo morreu por conta de complicações de uma pneumonia

Taata Anselmo José da Gama Santos faleceu neste domingo (28), aos 66 anos, por conta de problemas respiratórios causados por uma pneumonia. Ele estava internado no Hospital Menandro de Faria, em Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador (RMS), há cerca de 15 dias.

Nascido no Rio de Janeiro, foi na Bahia que o Babalorixá desenvolveu grande parte da sua vida profissional e religiosa. Ele foi o fundador do Terreiro Mokambo, localizado na Vila Dois de Julho e também da Associação Beneficente Pena Dourada, em 1993, para atender aos moradores em estado de vulnerabilidade social da Vila Dois de Julho e adjacências. Em 2005, recebeu o título de Cidadão Baiano da Assembleia Legislativa da Bahia, ganhando destaque pelo importante trabalho no combate à intolerância religiosa e também na inclusão dos menos favorecidos.

Taata formou-se em Secretariado Executivo pela Universidade Católica do Salvador (UCSal), e concluiu um mestrado em Educação e Contemporaneidade pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB). Sua tese de dourado estava pronta e, segundo amigos, estava prevista para ser defendida entre dezembro deste ano e janeiro de 2022.

O compromisso de desfilar em uma escola de samba também não poderá ser cumprido. Taata Anselmo e a amiga cineasta Soraya Mesquita, por conta do filme “Mokambo: a força da tradição Bantu”, receberam o convite da Escola Imperadores do Sul, da cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, para o Carnaval de 2022.



*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro