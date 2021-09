Tabuleiro de baiana de acarajé é furtado no Rio Vermelho; vídeo

O tabuleiro do Acarajé da Rita, comandando por Sandra, filha da baiana que dá nome ao ponto, foi furtado no início da manhã desta sexta-feira (10), no Rio Vermelho. O objeto ficava guardado em uma casa próxima e um homem entrou e levou, conforme mostram as câmeras de segurança.

Há 43 anos o ponto fica no local, na Rua Oswaldo Cruz. Quando Rita morreu, há pouco mais de 4 anos, Sandra assumiu. "Sempre guardei ali, do tempo que minha mãe tinha o ponto. Nunca teve nenhum problema", diz Sandra. "Nada nunca foi roubado". "Ele só queria o tabuleiro. Tirou tudo que tinha dentro, o fogão estava embaixo. Olhou tudo, mas só levou o tabuleiro. Nunca vi isso", acrescenta. A baiana avalia que um tabuleiro esteja saindo por R$ 1,2 a R$ 2 mil.

Ela também se surpreendeu ao ver o ladrão, sozinho, carregando o tabuleiro na cabeça. "É como digo, para marginal tudo é fácil. A gente aqui para guardar são duas pessoas carregando".

Ao acessar as imagens das câmeras de segurança, é possível ver um homem de chapéu de palha abrindo o portão por volta das 6h, entrando e mexendo nos objetos do ponto, guardados em uma área da varanda frente da casa. Depois de olhar tudo, ele sai com o tabuleiro na cabeça. A cena foi exibida no Jornal da Manhã, da TV Bahia.

A baiana de acarajé vai com a dona da casa prestar queixa na delegacia hoje. "Ontem também não tinha condições, fiquei atordoada quando recebi a notícia", diz.

O tabuleiro roubado foi feito por Sandra quando ela assumiu o ponto da mãe. Ela saiu do trabalho em um restaurante quando Rita morreu e investiu o dinheiro do FGTS todo no local, inclusive comprando um tabuleiro novo, maior e mais alto. Agora, ela está tentando ajeitar o antigo tabuleiro para conseguir trabalhar pelo menos o final de semana, enquanto busca uma solução definitiva. "Eu vou tentar me ajeitar com o que tenho lá para hoje, amanhã e domingo", diz. "Eu já investi ontem, comprei mercadoria, e tô com a mercadoria parada em casa".