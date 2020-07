Tadeu explica distanciamento de funcionária: ‘ela num cômodo e a gente em outro’

O apresentador Tadeu Schmidt comemorou através das redes sociais o retorno ao trabalho da empregada doméstica Nanci, que estava afastada das funções desde o início da pandemia do novo coronavírus.

No Instagram, o apresentador do Fantástico (TV Globo) publicou uma selfie com a colaboradora ao fundo, na qual ambos aparecem usando máscara, e explicou o “protocolo” utilizado para que a funcionária voltasse às funções.

“Não é a volta à vida normal, são os primeiros passos pra viver no famigerado novo normal. Não veio de ônibus, veio de carro com a janela aberta. Aqui em casa, ninguém chega perto de ninguém. É a Nanci num cômodo e a gente em outro. E máscara no rosto o tempo inteiro”, explicou Tadeu, que não escondeu a alegria com o retorno da funcionária.

“A máscara não nos impede de curtir esse seu sorriso que a gente adora! Bem-vinda, Nanci! (...) Nanci! Que alegria te receber de novo aqui em casa!!! E digo isso não apenas pelo trabalho que você executa tão bem (e eu tentei, sem sucesso, imitar nesta quarentena), mas também pelo astral que você traz com você, e inunda a nossa casa de energia positiva”, declarou na postagem.