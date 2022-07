Taís Araújo revela verdade sobre esconder filhos nas redes sociais

A atriz Taís Araújo, de 43 anos, sempre foi reservada na vida pessoal. A famosa, que é casada com o baiano Lázaro Ramos, tem dois filhos, João Vicente, de 11, e Maria, de 7. Ambos, apesar de grandinhos, não são expostos nas redes sociais pela família.

Em conversa à revista Harper's Bazaar, a artista, que falou há pouco tempo sobre o tema aborto, comentou que não publica fotos dos pequenos por escolha dela, mas que quando ambos quiserem aparecer, ela não vai medir esforços para ajudá-los.

"Não exponho meus filhos na internet nem a minha vida íntima por escolha mesmo. Eles precisam ter o poder de escolha. O dia em que falarem: quero aparecer na internet, na televisão, vai ser por escolha deles, não porque eu quis. Está chegando a hora e a gente vai analisar", contou.

Em relação ao casamento, que já dura 18 anos com o ator, Taís brincou que sempre tenta ter um momento sozinha com o marido, mas os filhos não gostam muito. No entanto, mesmo distantes no dia a dia, Lázaro e a esposa estão sempre ligando um para outro para trocar confidências.

"Ter planos. O que vamos fazer agora? Ah, a gente adora fofocar! Muitas vezes, nos ligamos para isso", disse.