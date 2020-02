'Talvez o resultado tenha sido fiel ao que aconteceu', diz Dado

O Bahia queria ficar isolado na liderança do Campeonato Baiano. Para isso, bastava ganhar do Jacuipense, em Pituaçu, neste domingo (2). O jogo até seguiu o roteiro até o fim do tempo regular mas, nos acréscimos, o Leão do Sisal conseguiu arrancar um empate do tricolor. O resultado de 1x1 fez o Esquadrão cair para o 2º lugar, ultrapassado pelo Atlético de Alagoinhas.

Para o técnico do grupo de transição, Dado Cavalcanti, o placar foi condizente com o que as duas equipes mostraram em campo.

"Talvez o resultado tenha sido fiel ao que aconteceu em campo. Equipe que agrediu, mas não conseguiu fazer gol. Não conseguimos finalizar. Tivemos várias chances de matar o gol. Antes de fazer 1x0, tivemos oportunidade. Depois, criamos oportunidade. Começo do segundo tempo, nossa equipe voltou muito bem. Em cinco minutos, criamos três chances. Acredito piamente na condição de que deveríamos ser mais competentes quando tivemos a chance de matar o gol. Não matamos", avaliou o treinador.

"Talvez pelo excesso de volúpia, agressividade, [o Bahia] cedeu espaço ao adversário. Que começou a agredir a gente. Finalizamos o jogo num momento ruim. Foi justo quando tomamos o gol. Uma pena porque, quando estávamos melhores, podíamos ter matado o jogo e não conseguimos", lamentou.

Duas novidades foram a presença de Fernandão, que pediu para jogar com o grupo de aspirantes neste domingo (2), e Alesson como titular, no lugar de Gabriel Esteves. Dado explicou a troca entre os meninos.

"Entendi que precisávamos mais de profundidade, mais terço final, individualidade. Alesson me dá isso. Dá essa condição. É de um contra um, arisco, rabisca como o Gustavinho. Fez um bom jogo enquanto teve gás, fôlego. Boas participações, finalizou. Principalmente com apoio do Fernandão, precisava mais dessa velocidade. Acho que mesclou bem. Alesson foi bem na partida e trouxe para mim o que eu precisava neste jogo", falou.

O técnico também teve a volta do goleiro Fernando, que foi cedido, durante duas partidas, para o time principal do Bahia. Ele explicou a volta do arqueiro.

"A entrada do Fernando eu encaro como natural de uma atleta que foi cedido para a equipe principal, que retornou de uma sessão que fizemos. Na coletiva passada, fiz uma comparação e, lógico, guardadas das devidas proporções, como se um atleta nosso fosse convocado para uma seleção ou outra condição superior. Nessa pausa, Claus fez bons jogos. Mas o atleta que foi cedido retornou. Como eu não tinha feito uma troca técnica, entendi que o Fernando voltaria numa boa".