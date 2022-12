Tânia Toko, a Neuzão, posta foto com Lázaro Ramos e dá spoiler de 'Ó Paí Ó 2'

A atriz Tânia Toko, intérprete da hilária Neuzão, de ‘Ó Paí Ó’, ajudou os fãs do filme a matarem um pouco da curiosidade de como será a sequência, após o fim das gravações em Salvador, que contou com a presença de Lázaro Ramos, intérprete do protagonista Roque.

Em uma postagem ao lado do colega de elenco, Tânia revelou que sua personagem, desta vez, terá mais destaque na trama, que ainda não tem data de lançamento confirmada.

“Um Spoiler rápido para meus fãs queridos. No 'O Paí O 2', eu protagonizo junto a Lázaro a trama, onde vamos costurando a história de uma forma muito inteligente e divertida junto com os outros personagens. Uma responsabilidade muito grande caiu em nossas mãos, pois a sequência teria que ter a mesma força do primeiro filme”, escreveu a atriz, que no primeiro filme interpreta a dona de um bar no pé da Largo do Pelourinho.

“Sou muito grata a Deus primeiramente e segundo, aos produtores, autores, patrocinadores e direção por depositar a confiança nessa dupla que certamente não se arrependerão, pois, entregamos um produto de altíssima qualidade, com muita entrega, talento e disciplina. Gratidão meu Deus por esse momento ímpar na minha carreira, obrigada Lázaro pela sua generosidade”, concluiu ela.

Entre as personagens que voltam no segundo filme está Piscilene, vivida por Dira Paes. A atriz esteve em Salvador para gravar suas cenas, uma delas no Rio Vermelho, em outubro, quando também postou foto ao lado de Lázaro.

