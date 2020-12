Tarifas da lanchinha e catamarã aumentam a partir da segunda (14)

As tarifas dos serviços hidroviários de Salvador serão reajustados a partir da segunda-feira (14), com regulamentação da Agerba. O valor das viagens de catamarã para Morro de São Paulo aumentarão 16,36%. Já a travessia de lancha para Vera Cruz ficará 13,26% mais cara. O menor reajuste será da travessia de ferry Salvador-Itaparica, com aumento de apenas 0,045%,

No ferry, o reajuste acontece somente para as categorias intermediárias, não tendo aumento de tarifa para pedestres, veículos pequenos e grandes. Entre os veículos com alteração de valores de tarifas estão ônibus, micro-ônibus, jamanta, caminhão trucado, motocicletas e reboques, com aumentos de R$0,10, R$ 0,20, R$0,40 e R$1,20.

Sem reajuste desde abril de 2017, as tarifas das lanchinhas têm aumento de R$0,50 em dias úteis e sábados e de R$0,80 aos domingos e feriados. O reajuste é concedido com base na correção do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) e variação do preço do combustível.

Veja como fica tabela

ATUAL (Tarifa + TPP) REAJUSTADA (Tarifa + TPP) Segunda à sábado Domingos e feriados Segunda à sábado Domingos e feriados Lanchinhas R$ 5,60 R$ 7,40 R$ 6,10 R$ 8,20 Catamarãs R$ 95,20 R$ 95,20 R$ 111,10 R$ 111,10

E a do ferry: