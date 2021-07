Tatá Werneck diz que rompeu amizades por comportamentos na pandemia

A atriz Tatá Werneck disse ter deixado muitas amizades por conta de comportamentos vistos durante a pandemia da covid-19. Tatá falou sobre o assunto ao responder questões relacionadas ao Dia do Amigo, comemorado nesta terça.



"Deixei de ser amiga de muita gente. Esse comportamento diz muito sobre a pessoa. Mostra o quanto ela é empática pela dor do outro ou o quanto ela é egoísta", disse a atriz em vídeo publicado na sua conta do Instagram.



Ela ainda destacou que mantém amizades da época de escola. "Algumas estão comigo há 30 anos", disse.



A apresentadora do "Lady Night" chorou ao lembrar do amigo Paulo Gustavo, que morreu em maio, em decorrência de complicações causadas pela covid. Tatá afirmou que sonha com o amigo todas as noites e diz rezar para que o ator converse com ela.



Recentemente, Tatá Werneck revelou que chegou a pesar 40 quilos após a morte de Paulo Gustavo. "Fiz vários exames para saber se era só uma coisa emocional. Fiquei sem fome nenhuma, tendo que me esforçar para comer", relatou.