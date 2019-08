Tatá Werneck lamenta assassinato de amigo: 'Aperto do coração'

A Polícia Civil do Rio de Janeiro encontrou nesta sexta-feira (2) o corpo do jovem Daniel Barczinski, de 29 anos, que desapareceu no dia 3 de julho. A última vez em que foi visto, Daniel saiu de casa, no bairro Pacaembu, em São Paulo, e nunca mais foi visto.

A humorista Tatá Werneck, após saber do sumiço de Daniel, seu amigo, fez uma publicação no Instagram pedindo ajuda aos seus seguidores para encontrá-lo.

“Amigos! Conheço o Daniel desde bebezinho. Somos amigos da irmã e irmão pq estudamos juntos desde o maternal. Daniel está desaparecido. Por favor, quem souber de alguma informação entre em contato! tonyuu@gmail.com mto obrigada! E avisem ao MP tb por favor! Caso saibam de alguma informação”, escreveu.

Porém, nesta sexta-feira (2), veio a notícia de que o corpo de Daniel fora encontrado com uma facada no tórax, em Petrópolis, município na Região Serrana do Rio de Janeiro, segundo informações do site Catraca Livre.

“O corpo foi encontrado no mato, com uma facada. Num primeiro momento já identificamos a semelhança das tatuagens, mas estamos aguardando identificação por papiloscopia”, detalhou a delegada titular da Delegacia de Descoberta de Paradeiros, Ellen Souto, responsável pela investigação, ao site.

Tatá Werneck lamentou o assassinato do amigo.