Tati Oliva destaca importância das parcerias estratégicas no mundo dos negócios

Para a empresária e publicitária Tati Oliva da Cross Networking as parcerias estratégicas são fundamentais no mundo dos negócios. Esse foi um dos temas da entrevista de Tati Oliva no #Segundou desta semana, com Joca Guanaes. Ela destacou o impacto que essas parecerias podem gerar.

Tati destacou que ao longo da carreira contou com professores de excelência, como Nizan Guanaes e José Victor Oliva, seu esposo e presidente do conselho da Holding Clube, um dos maiores grupos de comunicação e marketing promocional do país.

Para Tati, as parcerias são algo fundamental no mundo dos negócios, já que as marcas interdependem entre si. Na visão dela, era importante profissionalizar essas parcerias. E desta forma a Cross Networking se consolidou no mercado com um dos principais nomes da comunicação através de parcerias estratégicas. "Parcerias são verdadeiras trocas”.



Ela acredita que o conceito de parceria tem relação direto com o se colocar no lugar do outro. “O que falta no mundo é pensar no coletivo. Porque é o coletivo que dá felicidade. Não adianta eu estar satisfeito trabalhando na minha função, mas o outro não. Em quase tudo da vida podemos ver essa noção de parceria”, conta a empresária.Na live, Tati Oliva destacou a importância de se manter aberta a novos caminhos dentro da profissão. Como a atuação da Cross Networking no mundo dos games. “Eu conheci graças a um funcionário da Cross. O Free Fire é um jogo mobile que bate recordes da quantidade de pessoas que jogo em todo mundo. É um universo aquilo”, contou.Ela também falou sobre atuais clientes, como o DJ Alok e o Padre Fábio de Melo, além das ações sociais desenvolvidas com seus parceiros. “Os projetos já saem da Cross hoje em dia com uma versão moldada para o social”, destaca.