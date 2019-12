Tatuador resgata lenda original de Papai Noel ao distribuir maconha em Salvador

Antes da Coca-Cola, Papai Noel vestia verde. A multinacional de gaseificados, em 1931, apostou forte em campanhas publicitárias para difundir a imagem do bom velhinho tal qual conhecemos hoje: botas pretas, acompanhadas de calças e sobretudo vermelhos, nas cores da empresa. A lenda original fala de um bispo em farrapos, na Turquia, que fazia caridade criando presentes com as próprias mãos.

Tássio Bacelar, no entanto, parece não gostar de coca. Sua onda é outra. Ele quer resgatar a origem verde da lenda. Tatuador profissional e morando em Salvador, gravou esta semana um curioso vídeo temático de Natal.

Reprodução

Na imagem, ele aparece bolando vários cigarros de maconha de tamanhos consideráveis, embora, em seu perfil profissional no Instagram, se autodefina como um tatuador “especialista em traço fino”.

Enquanto demonstra destreza com língua e dedos (lá ele) no manejo da seda, a cabeça já está enfeitada por um gorro de (quem vê) duende. A trilha sonora é uma destas tradicionais cantigas de fim de ano, em ritmo instrumental.

Na imagem seguinte, Tássio aparece dirigindo pela orla de Salvador. Ele para o carro e oferece os cigarros já bolados para pessoas aleatórias que caminham na região. “Rapaz, você tirou minha cara hoje e amanhã”, diz um dos agraciados pelo “presente”. Antes, em deboche, o homem havia emendado um “Ho Ho Ho”. Tássio acompanha a risada característica de Noel fingindo tossir, como se tragasse uma fumaça imaginária.

“Pooooorraaaa. Viiii Maria. Vixe, nossa! Que Deus lhe abençoe, lhe acompanhe... O anjo Gabriel...”, diz outro, visivelmente emocionado pela caridade, antes da edição de vídeo interromper sua fala final.

Veja o vídeo:

Não dá pra saber se o corte foi intencional. Na liturgia bíblica, o anjo Gabriel simboliza o mensageiro. É ele quem avisa a Maria da gravidez inesperada e que o Menino Jesus seria inseminado a partir de um milagre divino.

Na ciência, a maconha é estudada como “efeito mensageiro”. Nosso corpo produz uma substância batizada de anandamida, que serve de correio entre os neurônios. O THC, presente na maconha, ocupa o lugar desta substância quando ingerido pelo organismo, disparando uma quantidade muito grande de mensagens para o cérebro.

Mas vamos seguir em frente em nossa história e deixar as polêmicas religiosas na porta dos fundos. O fato é que, muito embora consumir droga não configure crime, fornecer a alguém, mesmo que este seja maior de idade e em pleno funcionamento de suas faculdades mentais, é considerada, sim, uma transgressão. De acordo com a Lei 11.343, de 2006, a pena pode chegar até um ano de prisão e multa.

Eu consegui o número de Tássio e tentei ligar para saber se o vídeo é à vera mesmo ou uma simples trollagem de quem, nas redes, declara que “comédia é primordial”. Ele não atendeu as ligações. Ou, simplesmente, esqueceu de atendê-las. A secretária de Tássio, no entanto, informou que ele estava em viagem e que o vídeo não passou de uma brincadeira, e que não tinha maconha nos cigarros.

Mas, supondo que haja: aqui, meramente especulando mesmo, talvez o Noel de inspiração de Tássio não seja exatamente o “Papai”, mas sim o Rosa. O sambista carioca de primeira linha, que serviu de estímulo pra uma seleção de grandes nomes que viriam depois, como Zeca Pagodinho, Paulinho da Viola ou, vejam só, Bezerra da Silva.

E, se o espírito natalino prega justamente a união entre as pessoas e propaga a filantropia cristã, não adianta fazer careta e apertar Tássio. Mesmo que de um jeito não muito convencional, ele acendeu uma vela para a caridade e preparou a chaminé para a magia do Natal. Esse é o grande barato dessa época do ano.