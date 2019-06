Taxas de juros recuam com dólar à espera de relatório da reforma da Previdência

Os juros futuros recuam na manhã desta quinta-feira (13) alinhados à queda do dólar em dia de forte alta do petróleo. Os investidores estão em compasso de espera pela leitura do relatório da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara. A sessão estava marcada para ter início às 9h30. Às 9h58, porém, ainda não havia começado.

Mais cedo, o líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), avisou que se os deputados da oposição não cumprirem o acordo de procedimentos para a apresentação do relatório da reforma da Previdência na comissão especial, o debate será encerrado.

Às 9h35, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 6,11%, de 6,18% no ajuste de quarta-feira (12). O DI para janeiro de 2023 exibia 7,03%, de 7,11%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 marcava 7,57%, de 7,63% no ajuste da véspera.