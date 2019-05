Taxista é preso em flagrante com 10 quilos de maconha prensada

Um taxista foi preso em flagrante nesta sexta-feira (24). Segundo a Secretaria da Segurança Pública do Estado (SSP-BA), Antônio Carlos Albues de Jesus, 27 anos, foi preso por policiais do Pelotão de Emprego Tático Operacional (Peto) da 41ª Companhia Independente da Polícia Militar (Federação) por transportar cerca de 10 quilos de maconha prensada.

Os policiais estavam fazendo rondas no Engenho Velho da Federação quando decidiram abordar o táxi dirigido por Antônio Carlos (um Chevrolet Prisma, placa PKI-6040). Ao averiguar o banco traseiro do automóvel, os PMs encontraram oito tabletes de maconha.

A maconha foi encontrada no banco traseiro do táxi (Foto: Divulgação SSP)

Antônio foi preso em flagrante e levado à 7ª Delegacia (Rio Vermelho).

"Determinamos a ampliação das abordagens a táxis com ou sem passageiros, atendendo a uma reinvidicação da categoria. As guarnições estão de parabéns pela ação rápida", afirmou o comandante do Policiamento na Região Integrada de Segurança Pública (Risp) Atlântico, coronel Manoel Xavier.