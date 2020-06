Taxistas de Salvador e RMS recebem doação de 3 mil máscaras

Cerca de três mil máscaras foram doadas para que os taxistas de Salvador e Região Metropolitana possam trabalhar com maior segurança. A distribuição aconteceu na sede da Associação Metropolitana dos Taxistas, no Bonocô Center.

O equipamento de segurança foi doado pela Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda (Setre) e deve ser utilizado por todos os profissionais, conforme decreto. Passageiros também só devem entrar nos veículos com a máscara.

"Neste momento, o importante é estarmos unidos e tentando buscar soluções. Mesmo com toda as dificuldades, estamos nos reunindo online, com representantes do sistema de rádios, com as caixinhas de assistência e principalmente com taxistas que ainda precisam de ajuda. Como já foi explicado, a ideia é formatar um documento com propostas e apresentar às instituições", disse a associação por meio de nota.

Só em Salvador, segundo levantamento da Associação Geral de Taxistas, 235 motoristas de táxi cumprem isolamento social por conta da covid-19. Dos infectados, pelo menos 20 morreram após contrair a doença.