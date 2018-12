Taxistas participam de plebiscito sobre aumento da tarifa em 2019

Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO

Os taxistas de Salvador estão realizando um plebiscito para decidir se vão reajustar o valor da bandeira dos táxis em 2019. Segundo o presidente da Associação Geral dos Taxistas (AGT), Adenilton Paim, a categoria está dividida em relação à questão. Nos dois últimos anos, a mesma pesquisa foi aplicada, e os trabalhadores votaram por não elevar os valores.

“Desde 2016, quando os aplicativos de transporte chegaram em Salvador, a categoria abre mão de reajustar a bandeira. É um dilema, porque o preço do gás continua subindo, assim como as taxas do munícipio e as despesas com a manutenção dos carros. Toda categoria tem direito a reajuste salarial, mas os taxistas estão penando”, afirmou.

A pesquisa está sendo aplicada nos principais pontos de táxi de Salvador, como os da Rodoviária, Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Aeroporto. Os taxistas que trabalham através das centrais de táxi podem votar nesses locais. Existem sete em Salvador. Quem preferir pode ir até a sede da AGT para fazer a votação na Rua da Polêmica, em Brotas.

São cerca de 7 mil taxistas mais 7 mil auxiliares. Para votar é preciso informar o nome, telefone e alvará. No caso dos ajudantes, é necessário o número do crachá. “A enquete começou na sexta-feira passada e vai até a próxima terça-feira. Até o momento, 40% da categoria votou. Nosso objetivo é chegar a 70%”.

A decisão será por maioria simples, 50% mais 1 voto, e o resultado será divulgado na noite de terça-feira (18) e encaminhado para a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob) no dia seguinte. “Nos anos anteriores, a categoria voltou contra o aumento com medo de afugentar ainda mais os passageiros”, afirmou Paim.

A Associação Metropolitana dos Taxistas (AMT) também está fazendo o mesmo levantamento nos pontos de táxi. A votação será encerrada nessa sexta-feira (14). A data-base da categoria é em janeiro.