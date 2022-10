Teatro Jorge Amado sedia evento para trancistas neste domingo (16)

A segunda edição no Trancistas Master será realizado no próximo domingo (16), no Teatro Jorge Amado, em Salvador. Muito mais que um penteado, as tranças são ferramentas de resgate da cultura e empoderamento estético, além de possibilitar autonomia financeira para profissionais do segmento. A Ginga Hair, primeira fábrica de fibras sintéticas premium para cabelos do Brasil, também vai participar do evento.

O encontro, voltado para trancistas de todo país, vai reunir mais de 400 profissionais do setor para debater temas como empreendedorismo, tendências e técnicas para a realização dos mais variados penteados. As demonstrações de aplicação e os desfiles de penteados serão feitos com as fibras premium da Ginga Hair, escolhidas pela sua alta qualidade e semelhança com o cabelo humano. No local, ainda será montado um stand com exposição dos produtos Premium.

A Ginga Hair é a primeira fábrica brasileira a produzir fibras 100% acrílicas e reutilizáveis. Um produto de alta resistência, que aceita calor do secador e chapinha, além de ser leve e não embaraçar. A versatilidade da Ginga Hair permite que ela seja utilizada em todos os tipos de tranças e penteados, sem provocar dores ou machucados em trancistas e clientes. A fibra ainda vem cortada, pré-desfiada e pré-penteada, pronta para utilização.

Para a fundadora e CEO da Ginga Hair, Adriana Cavalcanti, trazer a multifuncionalidade de cabelos sintéticos premium para esse evento é uma forma de contribuir com o empoderamento dos trabalhadores desse segmento, auxiliando esses profissionais em sua autonomia financeira e qualidade de vida. “Nosso público é formado 90% por mulheres, e mulheres negras, então, aceitamos o convite para participar do evento com grande satisfação, já que Salvador é a cidade com maior ancestralidade africana do país”, disse, acrescentando que esse é um nicho de mercado com grande potencial já que o Brasil é o segundo maior do mundo em Hair Care.

Ainda segundo Cavalcanti, para além de uma questão estética, as tranças possuem historicidade de resistência, identidade e afirmação. É uma atividade que é passada por gerações. “Trançar o cabelo é um momento de troca de saberes, não só de técnica, mas de vida. E é com muito orgulho que buscamos enaltecer o trabalho de trancistas através dos nossos produtos, ajudando esses profissionais a construírem uma história de sucesso. Com a Ginga Hair, nós buscamos levar a ferramenta necessária para esses trabalhadores serem mais valorizados e se manterem no topo do sucesso”, conclui.

As inscrições para participar do evento no domingo podem ser realizadas através do Sympla.