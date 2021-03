Teatro Terceira Margem oferece oficina gratuita de escrita criativa

O Teatro Terceira Margem oferece a oficina "A Jornada do Herói, relatos de uma experiência", ministrada pelo escritor Ian Fraser, e pelos atores e diretores Caio Rodrigo e Daniel Farias. A oficina é voltada para jovens estudantes de teatro, atores amadores, estudantes de letras, escritores e pessoas interessadas em letras e artes.



A oficina será realizada durante os dias 13 e 14 de março, das 10h às 13h, através da plataforma Zoom, com entrega de certificado de participação com carga horária de 6 horas. Ao todo são 30 vagas, com inscrições já abertas: http://bit.ly/OficinaJornadaDoHeroi. Os selecionados vão receber confirmação de participação através do contato indicado na ficha de inscrição.

Escritor e editor Ian Fraser é um dos três palestrantes da oficina que acontece nos dias 13 e 14 de março

Na oficina, Ian Fraser vai trazer a parte teórica, indicando as maneiras de construir a Jornada do Herói, proposta por Joseph Campbell, que conceitua uma jornada cíclica presente em grande parte dos mitos.



A Jornada do Herói é uma forma simples e eficaz de apresentar o processo criativo das narrativas, estimulando a imaginação e competência escrita e criativa. Já Caio Rodrigo e Daniel Farias trazem o relato de como foi o processo de adaptação de "Mané", texto original de Ian Fraser, para a peça "Ensaio para uma Redenção", que tem sua estreia prevista para acontecer até abril de 2021.



Serviço:

Oficina "A jornada do Herói, relatos de uma experiência", com Ian Fraser, Caio Rodrigo e Daniel Farias.

Encontros on-line, através da plataforma Zoom

Data/hora: 13 e 14 de março, das 10h às 13h

Público alvo: Jovens Artistas, professores, estudantes interessados em dramaturgia e escrita criativa. Entrega de certificado de Carga horária: 6 horas

Inscrições on-line e gratuitas: http://bit.ly/OficinaJornadaDoHeroi

30 vagas disponíveis