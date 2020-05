Teich se surpreende com inclusão de salão como serviço essencial: 'Saiu hoje?'

O ministro da Saúde, Nelson Teich, foi surpreendido durante entrevista coletiva na segunda-feira (11) ao saber por um jornalista que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) incluiu academias de ginástica, salões de beleza e barberias na lista de serviços essenciais que podem funcionar durante a pandemia.

"Saiu hoje?", quis saber Teich, ao ser questionado pelo repórter se essa era uma medida que tinha concordância do Ministério da Saúde. A entrevista acontecia quando o decreto foi publicado no Diário Oficial da União.

Mano, o Ministro da Saúde sendo informado pela imprensa de que o Presidente definiu salão de cabeleireiros e a academia como serviço essencial pic.twitter.com/85gO5qC9vq — Samuel (@SamPancher) May 11, 2020

O ministro aparentou certo desconforto e falou depois que certos pré-requisitos deveriam ser atendidos para não expor as pessoas a riscos. "Você pode trabalhar o retorno de algumas coisas. Agora, tratar isso como essencial é um passo inicial", disse. "Saiu hoje?", perguntou então, interrompendo o que dizia. "Não é atribuição nossa, isso aí é uma decisão do presidente".

Depois de falar com o seu secretário-executivo, general Eduardo Pazuello, Teich minimizou o fato de que não teria sido consultado. Afirmou ainda que sua pasta não vai comentar as áreas incluídas como atividades essenciais.

"O que eu acredito é que qualquer decisão que envolva a definição como essencial ou não, ela passa pela capacidade de fazer isso de uma forma que proteja as pessoas. Mas só pra deixar claro: é uma decisão do ministério da economia, não é nossa", afirmou, dizendo ainda que as decisões podem ser revistas pois há diálogo no governo.

"Questão de higiene"

Mais cedo, Bolsonaro justificou as inclusões afirmando que "saúde é vida" e que cuidar do cabelo é questão de higiene, entre outros comentários.

"Academia é vida. As pessoas vão aumentando o colesterol, têm problemas de estresse. [Com as academias] vão ter uma vida mais saudável", disse. "A questão do cabeleireiro também. Fazer cabelo e unhas é questão de higiene."

A lista de atividades definidas como essenciais agora tem 57 setores.