'Tem dois meses que não passo fome', comemora influencer 'Ruivinha de Marte'

A internet mudou a vida de Anny Bergatin, conhecida por sua personagem "Ruivinha de Marte". Após ela viralizar na internet com suas dancinhas desengonçadas, ela venceu a fome.

"Tem 2 meses que não passo mais fome, minha vida mudou tanto", escreveu no Twitter.

Anny é uma estudante de Jornalismo que deixou o estágio em um site de notícias para se dedicar aos trabalhos como influenciadora.

Ela mora em Manaus (AM), em um apartamento de dois quartos com a irmã, o pai, que é pedreiro, e a mãe, que cuida de um primo 33 anos, que sofre de oligofrenia (deficiência do desenvolvimento mental). Sem espaço, ela grava os vídeos na entrada do prédio.

"Sempre quis ser famosa. Desde criança, gostava de dançar na quadrilha, me destacava na dança de boi, e eu era cover da Joelma. Sou louca por ela até hoje e meu sonho é conhecê-la. Ela me inspirou a querer ser cantora", contou em entrevista ao Uol.