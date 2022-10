'Temos que melhorar mais as finalizações', avalia Jacaré após empate

Faltou pouco para o Bahia sair da Fonte Nova com os três pontos e a classificação para a Série A diante do Vila Nova na tarde de sábado (22). Além da bola no travessão de Matheus Davó no último minuto de jogo, o tricolor desperdiçou algumas oportunidades ao longo dos 90 minutos e ficou apenas no 1x1 contra a equipe goiana.

Titular na partida, o atacante Vitor Jacaré lamentou as chances perdidas e afirmou que o caminho da classificação passa, também, pela assertividade das finalizações durante o jogo. "Eu acho que a gente tem que melhorar mais as finalizações, né? A gente tá pecando um pouco nas finalizações, no último passe. Mas se Deus quiser a gente vai fazer uma boa semana de treinamento para que a gente possa conseguir mais chances no próximo jogo", explicou.

Durante a partida, a torcida na arquibancada acompanha os resultados das partidas envolvendo Sport, Criciúma e Sampaio Corrêa, que perderam a deram a oportunidade do Bahia subir já na 36ª rodada. Jacaré explicou que o elenco não foi informado em momento algum sobre os placares dos outros jogos e quer concentração total no duelo contra o Guarani.

"Ninguém passou a informação para nós. A gente só depende da gente, então temos que focar no nosso resultado e, como eu falei, infelizmente não conseguimos sair com o triunfo, Mas a gente mandou no jogou, ditou o ritmo e agora é trabalhar a semana focado. Tenho certeza que no próximo jogo a gente vai sair com o triunfo e com acesso garantido", completou.

O zagueiro Ignácio também ressaltou que o objetivo é corrigir os erros da partida com o treinador Eduardo Barroca durante a semana completa de treinamentos.

"Vamos encarar essa semana de trabalho com seriedade, como encaramos essa semana também, e procurar aprimorar ainda mais os conceitos do professor Barroca para colocar em prática aqui diante do Guarani", disse o defensor.

No esquema tático proposto pelo treinador para a partida contra o Vila Nova, Ricardo Goulart e Daniel atuaram como a dupla mais avançado no ataque, mas sem assumir posição fixa no setor ofensivo. Substituído no segundo tempo, Goulart falou sobre a estratégia adotada pelo técnico, que exige uma marcação intensa dos atletas na frente.

"O Barroca tem pedido bastante intensidade na marcação pressão, do homem da bola, e por conta disso a gente acaba tomando uma roda ali, o famoso bobinho. Mas ele diz assim ajuda a equipe, e eu e o Daniel, que somos os jogadores de frente, nos empenhamos ao máximo, nos doamos o máximo. Através disso, querendo ou não, com a nossa vontade de entrega, acabamos alcançando mais um pouco a mais. Nós estamos bem fisicamente e a gente vai fazer tudo pra ajudar o Bahia a subir", explicou o meia.