'Temos que parar de tomar gols', diz Ernando após nova derrota

A situação do Bahia no Campeonato Brasileiro não é nada animadora. Nesta quarta-feira (10), o tricolor voltou a ser derrotado, desta vez para o Grêmio, por 2x0, e chegou ao sexto jogo sem vencer no Campeonato Brasileiro.

Ao fim do jogo em Pituaçu, o zagueiro Ernando lamentou o resultado. Na visão do defensor, o Bahia começou bem a partida, mas cometeu muitas falhas no ataque e defesa e voltou a tropeçar no Campeonato.

“Dentro de casa a gente quem que se impor mais. Começamos bem no primeiro tempo, com oportunidades, o Gilberto teve uma, o Juninho outra. Eles quase não estavam chegando na nossa área e quando chegaram saiu o gol”, explicou Ernando.

O zagueiro não eximiu a defesa da responsabilidade. Com os tentos sofridos contra o Grêmio, o Esquadrão agora tem, ao lado do Red Bull Bragantino, a pior defesa do Campeonato Brasileiro, com 14 gols sofridos em oito jogos.

“Temos que melhorar, o campeonato não tem jogo fácil, quando aparece a oportunidade não pode desperdiçar. Temos a responsabilidade ali atrás também. Temos que parar de tomar gols para o resultado vir naturalmente”, continuou o zagueiro.

Com nove pontos, o Bahia ocupa agora a 14ª colocação do Brasileirão, mas está a um ponto da zona de rebaixamento. No domingo (13), a equipe recebe o Atlético-GO, às 18h, no estádio de Pituaçu. A partida marcará a estreia de Mano Menezes no comando do time.