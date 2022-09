Tenenge marca presença na 20ª edição da Rio Oil & Gas

Maurício Almeida





Para apresentar os diferenciais de seu portfólio destinado ao mercado industrial, a Tenenge estará presente em mais uma edição da Rio Oil & Gas, no Rio de Janeiro (RJ), considerada a maior feira do setor na América Latina. O evento será realizado entre os dias 26 e 29 de setembro, no Boulevard Olímpico, localizado na região portuária da capital fluminense e deve receber mais de 40 mil participantes nos quatro dias.





Ao longo de sua história, a empresa realizou 18 usinas termelétricas responsáveis pela geração de mais de 6 mil MW de energia para todo o Brasil, 16 plantas químicas e petroquímicas, nove plantas de papel e celulose, mais de 5 mil quilômetros de gasodutos, além de obras marítimas, plataformas e serviços offshore e usinas de bioenergia. A empresa tem uma tecnologia proprietária para planejamento e execução de empreendimentos, o SGP (Sistema de Gerenciamento de Projetos), composto por diversas ferramentas desenvolvidas in-house ao longo dos mais de 2.000 projetos realizados.





Em seu estande localizado no Armazém IBP, nº L15, a companhia apresentará a reconhecida capacidade técnica e excelência na gestão ambiental e de segurança do trabalho na execução de obras industriais nos setores de óleo e gás, química e petroquímica, papel e celulose e energia, cuja complexidade dos projetos demandam alta especialização para garantir previsibilidade e eficiência. O espaço trará também uma parte dedicada ao complexo Enseada, um empreendimento também do Grupo Novonor, localizado na Bahia, e que atua como um hub de soluções em atividades navais, industriais e logístico-portuárias.





"Temos um amplo portfólio de soluções para esse mercado, com os diferenciais de inovação, robustez, eficiência e toda a expertise que a Tenenge acumulou ao longo dos 67 anos de história, contribuindo com projetos estratégicos para o crescimento do Brasil”, afirma Mauricio Almeida, diretor de Plantas Industriais na Tenenge.





Aprendizagem - Um dos equipamentos que a Tenenge levará à 20ª edição da Rio Oil & Gas é o simulador de uma escavadeira hidráulica (EC210B da Volvo). O equipamento, utilizado para acelerar o processo de aprendizagem nos canteiros, tem auxiliado na realização de tarefas pertinentes com segurança e economia e será usado nas obras do trecho 5 do Canal do Sertão, em Alagoas.





Ao longo de toda a feira haverá atendimento técnico especializado das equipes e a participação da Tenenge e Enseada na Rodada de Negócios da Organização Nacional da Indústria do Petróleo (ONIP). No dia 27 de setembro (terça-feira), as diretorias da Tenenge e da Enseada oferecerão um coquetel de recepção aos convidados das 17h às 20h. Outras empresas do grupo Novonor, como Braskem (Armazém IBP, J42) e Ocyan (Armazém 3, B31) também terão estandes exclusivos no evento.





Atualmente, a Tenenge executa o projeto de expansão da planta de Eteno Verde para a Braskem, no Rio Grande do Sul; o projeto do fechamento do ciclo combinado da Usina Termelétrica de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, para Furnas; e a construção do Terminal Gás Sul para a New Fortress Energy, em Santa Catarina; manutenção industrial para Acelen na Bahia e para a Braskem, nos estados de Alagoas, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul. Além disso, atua na aquisição de insumos para a construção do Terminal Oceânico de Barra do Dande, em Angola, empreendimento da Sonangol.





Sobre a Tenenge - Fundada na década de 1950 e reconhecida nacionalmente por sua expertise na execução de grandes obras industriais, a Tenenge está de volta. Adquirida pela OEC no ano de 1986 com a incorporação do seu portfólio de importantes obras desenvolvidas ao longo de mais de três décadas, a empresa volta ao mercado para contribuir com o desenvolvimento industrial do Brasil.





A empresa tem seu foco voltado ao mercado de construção e montagem industrial, especialmente nos setores de óleo e gás, química e petroquímica, papel e celulose, siderurgia, descarbonização e energia, cuja complexidade dos projetos demandam alta especialização para garantir previsibilidade, eficiência e segurança nos resultados dos projetos.









Serviço

Tenenge na Rio Oil & Gas 2022

Data: 26 a 29 de setembro

Coquetel: 27 de setembro, a partir das 17h

Horário: das 12h às 20h

Local: Armazém IBP, 1º andar

Estande: L15





Tenenge na Rodada de Negócios da ONIP

Data: 29 de setembro

Horário: das 15 às 19h

Local: Pavilhão 6 - Utopia