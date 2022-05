Tenente do Exército e marido têm carro roubado na Pituba

Uma tenente do Exército e o marido tiveram o carro roubado, na manhã desta quarta-feira (11), no bairro da Pituba. O motorista levava a companheira no trabalho quando foi abordado por volta das 5h, na rua Território do Amapá.

A equipe da TV Bahia presenciou o ocorrido. Segundo eles, os criminosos estavam em outro carro e um deles saiu com a arma na mão e bateu no vidro do veículo das vítimas. Depois que a tenente, que trabalha na escola do Exército, e o marido saíram do carro, os suspeitos pegaram os seus pertences e ameaçaram a militar que estava fardada. “É polícia? Se for polícia, eu vou pocar vocês”, afirmou o assaltante.

"O indivíduo [criminoso] estava com a arma em punho, pediu para eu descer do carro, me puxou pela camisa e eu saí. A gente entregou celular e documentos. Eles levaram tudo. Estamos bem, vivos, nenhum problema físico. Agora vamos tocar a vida e recuperar os bens com muito trabalho e esforço, como sempre fizemos", relatou o motorista do veículo roubado à TV Bahia.

O homem informou que já havia notado o carro dos criminosos na Praça Ana Lúcia Magalhães, que fica a cerca de 900 metros do local do crime, mas pelo movimento pensou que eles tinham apenas errado o caminho.

"Temos observado uma crescente de roubos à mão armada. A gente fica triste, porque gosta de morar aqui, mas também preocupado, porque criamos nosso filho, nossa família", finalizou a vítima.

Policiais da 13ª Companhia Independente da Polícia Militar foram acionados pelo Centro Integrado de Comunicação (Cicom) para averiguar uma denúncia de roubo do veículo e, ao chegarem ao local, os militares constataram o fato e mantiveram contato com a vítima, que informou ter sido roubada próximo ao quartel do Exército, por um homem em posse de arma de fogo.

A Delegacia de Repressão a Furto e Roubo de Veículos (DRFRV) informou que já investiga o ocorrido e que o criminoso também levou pertences da vítima. As equipes da unidade especializada realizam levantamentos em campo e buscam imagens de câmeras de monitoramento para auxiliar na localização dos suspeitos.