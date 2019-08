'Tenho a maior honra de ser chamada de paraíba', diz Maria Bethânia

Aos 73 anos, Maria Bethânia ainda guarda o gosto pelos desafios. Prestes a estrear a turnê Claros Breus, em São Paulo, a baiana de Santo Amaro falou à Folha de S. Paulo sobre como se sente diante dos acontecimentos políticos recentes do país, incluindo o uso do termo paraíba para se referir aos nordestinos e o veto de recursos para o Maranhão. “Como nordestina, me dói, não gosto que falem mal de minha terra e das minhas pessoas. Um austríaco não vai gostar se falarem que o Tirol é uma merda”, diz sobre a afirmação do presidente Jair Bolsonaro. “O Brasil é um país. Se você o preside, preside o país inteiro. Mas eu tenho a maior honra de ser chamada de ‘paraíba’", defendeu.

A cantora, que não abre mão de cantar, lembra que a vida exige coragem. "Gosto de desafiar minha coragem. Naturalmente, a vida traz situações em que a gente pode não estar cantarolando. Mas pode estar cantando. E denunciando. O palco é um palanque como outro qualquer, uma tribuna", argumenta.

Bethânia classificou a declaração de Bolsonaro sobre o paradeiro do pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz, como cruel. Embora documentos provem que Fernando Santa Cruz desapareceu em 1974 depois de ser preso por militares, o presidente afirmou que o assassinato foi cometido por militantes de esquerda.

“Eu tive irmão exilado [Caetano Veloso], amigos meus foram embora, alguns desapareceram. É difícil ouvir isso como uma coisa simples, como se não fosse nada. Muito duro. Fico preocupada. Estou preocupada”, afirma, ao alertar que é preciso jogar uma água fria sobre os ânimos. "Não sei como fazer isso. Vou cantando, me expressando, reagindo. As coisas têm que acontecer. É isso ou morrer”.

Depois de São Paulo, a cantora viaja para a cidade natal, Santo Amaro da Purificação, na Bahia, aonde vai sempre que pode. Em setembro faz shows em Portugal, onde já manteve uma apartamento do qual se desfez. “Quero Santo Amaro, quero Brasil. Minha terra está precisando mais de mim do que eles".

A turnê Claros Breus chega a Salvador no dia 8 de dezembro. O local escolhido foi a Concha Acústica do TCA. Antes disso, a artista se apresenta em cidades como Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre. Na apresentação, que tem direção musical de Letieres Leite, Bethânia vai apresentar músicas inéditas de Adriana Calcanhotto, Chico César, Flavia Wenceslau e Roque Ferreira. Além disso, incluirá também uma música de Chico Buarque, inédita em sua voz.