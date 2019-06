Tênis: um bom exemplo para convivência?

Percebo no tênis, dentro da tetralogia que escrevo, o exemplo mais claro da relação que devemos evitar em qualquer convivência: uma disputa acirrada e constante. São dois adversários em extrema competição e, ainda, ambos tentando dificultar o jogo (a vida) do outro. Tudo por uma conquista individual. A origem da palavra comum vem de duas: ‘como’ e ‘um’. São dois (ou mais) pensando como um, com objetivo comum. No tênis, a única coisa em comum são as regras - como em qualquer grupo. O resto é concorrência belicosa. Como esporte individual, são dois atletas em confronto, onde um vencerá - inexiste colaboração, tampouco sinergia. Será o tênis um bom exemplo para a convivência?

O embate pessoal nessa modalidade de esporte é tão difícil que é vetada, entre as partes, a comunicação direta - a ferramenta mais necessária e poderosa de qualquer relação -, ela se dá através de um terceiro! Assim, juridicamente, se enquadrando como um típico cenário de uma audiência.

Ter o seu certo grau de individualidade faz parte da sobrevivência e evolução. Competir em alguns assuntos é necessário, moral e salutar, faz parte do ‘show da vida’. São condições do tênis e da convivência: a procura por conhecimento, processos seletivos, profissionalização, conquistas de posições, busca de reconhecimento, etc. O que não deve acontecer em competições são desonestidades e privilégios. Os êxitos têm que vir pelo mérito pessoal e intransferível. Um mau exemplo são os privilegiados em suas ‘carreiras’, que, invadem pela ‘janela’ (parental ou fraternal), em detrimento de outros cidadãos, cargos da coisa pública pelo usucapião, como fruto da leniência dos seus pares. Estes não têm as virtudes para uma justa esportividade, leia-se convivência.

Em nossas relações, seja familiar, conjugal, filial ou fraternal, não deve ocorrer concorrência. Mas caso ocorra, é necessário ter uma DR (Dedicação à Relação) utilizando-se da melhor ferramenta, buscando compreender a compreensão do outro. Cuidando um dos outros. Ninguém solta ninguém.

No labor diário, devemos ter clareza, que nos traga paz, a qual só a sentimos plena pelo coração, quando apaziguado pela consciência bem nutrida de que a nossa conduta foi a mais justa que conseguimos. Se errarmos, que seja porque somos humanos em evolução, com nossas limitações. O merecimento é inevitável e imensurável – e que venha intenso de experiência e conhecimento do aprendizado. É confortante ter ciência que a ‘luz’ que encandeia o caminho, é a mesma que, nas provações, nos dá fé e força para aceitação, resiliência e perseverança para sermos mais assertivos. Bastante para nos motivar às mudanças - e suportar as inclementes dores (ou incômodos pela saída da zona de conforto?).

Com as simbologias e as exigências do tênis, venho aprendendo a ter mais disciplina, a me concentrar em minhas habilidades, subordinação às regras, estudar os comportamentos alheios, como também ser mais compreensivo com as limitações com quem labuto, posto que tenho as minhas. Tentando praticar os ensinamentos do mestre de ‘oferecer a outra fase’ e ‘amar o próximo como a ti mesmo’.

Ciente, sigo empenhado para que o resultado de minhas ações, sejam as mais positivas, posto que refletirão no grupo inserido. Pela cidadania, ser exigente quanto às forças justas, priorizar os mais desassistidos e ser atento aos direitos e deveres dos cidadãos. Busco o exemplo de Gilberto Gil, quando nos ensina como vê o mundo: ‘Pela lente do amor, vejo a vida mil vezes melhor...Sou capaz de entender os detalhes da alma de alguém’.

Prepara-te e jogue-te!



Sergio Bitencourt é empresário e ex-dono da mesa de pingue-pongue da rua Ubaranas-Amaralina, que alucinava multidão. @serginho_bitencourt