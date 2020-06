Tenor Thiago Arancam grava vídeo de apoio à campanha Azulejo da Graça

O tenor Thiago Arancam gravou um vídeo em apoio à campanha Azulejos da Graça, que tem como objetivo contribuir com as obras da Igreja da Graça, em Salvador.

Os recursos serão arrecadados com a venda de azulejos decorativos com a imagem de Nossa Senhora, com entrega por sistema delivery. A peça tem a imagem impressa de Nossa Senhora da Graça, que está no altar da 2ª igreja mais antiga da Bahia.

O templo sagrado foi construída por índios, portugueses e negros escravizados, antes da fundação de Salvador, inspirada por um sonho da india tupinambá baiana Catarina Paraguaçu, com o apoio do seu marido o náufrago português Diogo Álvares (Caramuru).

De acordo com o monge Capelão do Santuário e Diretor do Complexo Cultural Nossa Senhora da Graça, Dom Ângelo, as pessoas que adquirirem os azulejos, além de ajudarem nas atividades da Igreja, estarão mais próximas em suas residências com a imagem da Virgem fazendo uma conexão ainda mais forte com a experiência que têm quando vão às missas, além de estarem cumprindo as recomendações de distanciamento social.

Os interessados em adquirir o azulejo podem solicitar, de segunda a sexta-feira, no número (71) 98603-9177. O kit de R$ 30 é composto do azulejo (tamanho 10x10), suporte de pé e embalagem. O pagamento pode ser mediante pagamento em cartão ou por depósito bancário. As entregas são realizadas todas segundas, sem custo adicional de entrega.