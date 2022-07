Terceira edição do Opará Saberes é lançado para pessoas negras

O edital para a 3ª edição do projeto Opará Saberes, iniciativa para apoiar pessoas negras, será lançado nesta segunda-feira (25), às 17h, data que se celebra o Dia da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha e o Dia Nacional de Tereza de Benguela.

O processo de seleção é para os cursos de mestrado e doutorado de universidades públicas brasileiras, que será de forma híbrida, com encontros presenciais e remotos. Será lançada uma campanha de financiamento coletivo para que a sociedade contribua para a ampliação do projeto, ajudando o acompanhamento das candidatas.

O lançamento será em uma live no perfil do Instagram da escritora Carla Akotirene, idealizadora do Opará Saberes, além de doutora em Estudos Feministas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Na live, a filósofa filósofa Djamila Ribeiro, a psicóloga Laura Augusta, a escritora Lívia Natália, a promotora de Justiça do Ministério Público da Bahia, Lívia Vaz e a angolana Florita Cuhanga de Kinjango Telo, doutora em Mulher, Gênero e Feminismo (UFBA) estarão participando.

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

“O objetivo do Opará Saberes é enfrentar o epistemicídio dos pensamentos negros e garantir o ingresso e permanência de pessoas negras neste espaço de circulação de conhecimentos e de tomada de decisões políticas que são as universidades públicas e seus programas pós-graduação”, explica Carla Akotirene, que mediará a live, junto com a jornalista Gabriela Monteiro, coordenadora executiva do Opará Sabres.

homenagem à deusa Opará, que na religiosidade afro-brasileira é uma das qualidades guerreiras da orixá Oxum, que reina nos rios e cachoeiras, e na filosofia ancestral africana, traduz a força do ímpeto e da sabedoria das mulheres.