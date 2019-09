Terceiro suspeito por morte de delegado é preso em Feira de Santana

O terceiro suspeito de matar o delegado Gesta Dermeval Costa Santos, 58 anos, em Feira de Santana, foi preso nesta segunda-feira (23), depois de se entregar na Delegacia de Homicídios da cidade. O delegado foi morto durante um assalto no último sábado (21).

Elenilton Oliveira de Almeida, conhecido como Leo, 19 anos, tinha mandado de busca e apreensão já em seu nome, por prática de ato infracional análogo ao roubo, por um caso de quando ainda era menor de idade. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR). “Além do cumprimento deste mandado, nós solicitamos a prisão preventiva dele, junto a Justiça local pelo latrocínio”, diz o titular da especializada, delegado André Luis Gomes Ribeiro.

Para o polícia, Elenilton contou onde estava o revólver calibre 38 usado no crime, além de cinco munições intactas, que já foram recuperados pela polícia. Ele confessou seu envolvimento no caso.

“Ele informou que emprestou a arma para Wilder Conceição de Jesus e Kaio Henrique dos Santos França”, diz o delegado André. Wilder e Kaio já estão presos.

Prisão e crime

Wilder foi encontrado no bairro Rua Nova; já o autor do disparo, Kaio Henrique foi preso no bairro Brasília. Segundo a Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), imagens de câmera de vigilância ajudaram a polícia a chegar até os criminosos.

De acordo com o titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos, de Feira de Santana (DRFR/Feira), delegado André Luís Gomes Ribeiro, a dupla confessou o crime e um dos autores tem passagens pela polícia.

“Eles assumem a autoria do latrocínio. Wilder Conceição tem histórico criminal por homicídio, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo”, explica Ribeiro.

O delegado morreu após reagir a uma tentativa de assalto na Central de Abastecimento, no Centro da cidade. Santos não estava em serviço e, por volta de 12h45, fazia compras com o primo Edson Andrade Ribeiro, no setor de frutas e verduras, quando foi surpreendido por um homem que portava uma arma de fogo e anunciou o assalto.

Wilder Conceição e Kaio Henrique foram autuados por latrocínio e estão à disposição da Justiça.

De acordo com informações do Sindicato dos Policiais Civis da Bahia (Sindpoc), o delegado, que era lotado na Delegacia de Repressão a Estelionato e Outras Fraudes (Dreof) de Salvador, reagiu e foi baleado pelos assaltantes na região da barriga. Edson logo o conduziu para o Hospital São Matheus, mas ele não resistiu e morreu na unidade. Dermeval entrou para a polícia no ano de 1999 e estava perto de se aposentar - no momento, estava de licença prêmio.

O corpo de Gesta Dermeval Costa Santos foi cremado neste domingo (22). “O que ele podia fazer para ajudar, ele fazia com qualquer um que entrasse. Ele era muito humano”, disse a escrivã e professora Vera Reis, 58 anos, emocionada durante a cerimônia de cremação do delegado, no Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas.

Muitos aplausos e choros marcaram a cerimônia que não contou com a presença da mãe da vítima. Segundo familiares, ela passa por problemas de saúde e ainda não tinha sido informada sobre a morte do filho.

(Foto: Fernanda Meneses/CORREIO)

Com uma missa celebrada na capela G, parentes e amigos se despediram de Dermeval. Amiga de Dermeval há 20 anos, Vera estava bastante emocionada com a perda repentina do colega com quem trabalhou durante cinco anos na delegacia em Valença. “Ele era uma pessoa muito humana. Humana e simples, ele fazia parte desse grupo seleto”, lamentou o também agente de Valença, Flávio Machado, que conhecia o delegado há 19 anos.