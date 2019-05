Tereza Paim abrirá restaurante no Aeroporto de Salvador

A chef Tereza Paim, com seu nome tão ligado aos prazeres da comida baiana, vai abrir mais um restaurante. Dessa vez, será o Mesa de Tereza, que funcionará no Aeroporto de Salvador. A previsão é que esteja funcionando até o fim do ano, na Praça de Alimentação. O restaurante, que terá vista para a pista de aeronaves, contará com aproximadamente 250 m² de área e, além de servir refeições, também venderá alguns produtos artesanais de Tereza Paim, como suas farofas e temperos.

“Estou muito entusiasmada para abrir meu primeiro restaurante em um aeroporto, ainda mais por ser na cidade em que moro. É uma grande responsabilidade representar a gastronomia do meu país. Estou trabalho junto a SSP para desenvolver o cardápio, que terá alguns dos pratos favoritos da Casa de Tereza”, nos disse Paim.

Tereza Paim

(Foto: Divulgação)

Tem mais

Além do Mesa de Tereza, o Aeroporto de Salvador, que integra a rede VINCI Airports, receberá uma série de outros restaurantes. Um deles será o Bahia Bar, que irá funcionar no caminho para os portões de embarque. O local terá decoração inspirada nas praias baianas.

Parabéns pra você

Ana Maria e Ângelo Calmon de Sá prestigiaram, anteontem, o aniversário de 90 anos de Zelita Carvalho Fernandez. A festa foi na casa de Gustavo e Renata Villas Boas Sarmento, no Horto Florestal.

Made in Bahia

O arquiteto baiano Ricardo Abreu vai participar da CasaCor SP 2019, que acontecerá entre os dias 28 de maio e 04 de agosto, no Jockey Clube de São Paulo. Por lá, o profissional irá assinar o Loft Fetiche, que será composto com obras de arte, mobiliários de vidro selecionados a dedo e jogos de luz e sombra. Em conversa com a coluna, Abreu garantiu que o espaço terá atmosfera sensual e será inspirado nas antigas garçonnières francesas.

Ricardo Abreu

(Foto: Divulgação)

Almoço de Negócios

O Alô Alô Bahia está em festa! Neste ano o site celebra 08 anos de muito sucesso e, para iniciar os festejos, promove a 5ª edição de seu tradicional Almoço de Negócios, que une marcas à grandes empresários e personalidades. O evento, apenas para convidados, acontecerá no dia 6 de junho, no restaurante Lafayette, na Bahia Marina.

Restaurante Lafayette

(Foto: Reprodução / Redes sociais)

Parceria

A designer Irá Salles vai apresentar uma collab em parceria com a artista plástica mineira radicada em Salvador Adrianne Galilinari, que já expôs seu trabalho em diversos lugares do mundo, como Nova York, Finlândia e Portugal. O lançamento acontecerá na próxima quinta-feira, das 14h às 19h, na Pena Cal Galeria de Arte, na Alameda das Espatódeas, e contará com apenas 10 modelos exclusivos de bolsas com pinturas.

Expansão

O empresário Léo James pode ser considerado um sucesso, mesmo em tempos de crise. Além de comandar a Tríadee, que é considerada uma das melhores lojas de persianas da capital baiana, e a Santa Mônica Tapetes, ele acaba de inaugurar um showroom da marca norte-americana de colchões Sealy. O brunch de lançamento foi, anteontem, na Alameda das Espatódeas, e reuniu diversos arquitetos e designers de interiores. A Sealy é o colchão oficial da Casa Branca, do Palácio de Buckingham, Copacabana Palace e de alguns dos melhores hotéis do mundo.

Léo James

(Foto: Elias Dantas/Alô Alô Bahia)

Presença

O escritor espanhol Javier Moro, que coleciona mais de uma dezena de publicações premiadas, estará na Academia de Letras da Bahia na próxima quinta-feira, partir das 18h30, para uma conversa com os acadêmicos e seu público. O encontro é uma iniciativa da Abrescco, que é presidida por Antonio Peres Junior, e Air Europa, com o apoio do Consulado Geral da Espanha no Nordeste do Brasil. Quem receberá os convidados, ao lado dos apoiadores do projeto, é Joaci Góes, presidente da Academia de Letras da Bahia.

Alô Alô Maria Fernanda Gasoula, Elsimar Coutinho, Bruno Reis, Lia Ferreira e Sonia Mara Rodrigues. Beijo, beijo e Maria passa na frente!