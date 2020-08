'Teríamos que criar muito mais', diz Pivetti após 0x0 com Náutico

O técnico Bruno Pivetti não ficou satisfeito com o que o Vitória apresentou no empate em 0x0 com o Náutico na noite desta quarta-feira (19), no Barradão. O técnico pontuou que o time criou pouco e também comentou a marcação do impedimento que anulou o gol de Léo Ceará. Apesar da sinalização da arbitragem, o centroavante não estava em posição irregular.

"O resultado não foi aquele que nós esperávamos. Conseguimos construir algumas oportunidades de gols e, infelizmente, não conseguimos concretizar da melhor maneira. Quando concretizamos foi dado o impedimento, que na verdade é uma jogada que nós fazemos de escanteio. Não estava impedido. É claro que todo mundo é passível de falha, mas hoje nós tivemos um gol mal anulado", afirmou Bruno Pivetti.

O treinador rubro-negro frisou que, apesar do erro da arbitragem ter sido prejudicial, o time deveria ter produzido mais como mandante: "Isso não justifica. Nós teríamos que criar muito mais que criamos, principalmente dentro de casa, mas agora é levantar a cabeça, seguir firme com as nossas convicções e com o nosso trabalho para buscar os três pontos no próximo jogo", projetou.

A má atuação diante da equipe pernambucana fez o Vitória cair da 4ª para a 7ª colocação na tabela. O rubro-negro soma seis pontos e deixou de figurar no G4. O retorno aos gramados é no sábado (22), às 19h, contra o CRB, no estádio Rei Pelé, em Maceió, em partida válida pela 5ª rodada da Série B.

"É uma competição que não nos dá tempo para lamentar. Nós temos que sempre olhar para frente e pensar no próximo desafio, porque sabemos que o intervalo entre um jogo e outro é muito curto. Temos que investir muito na recuperação, não só física, mas também mental para que possamos sempre estar nas melhores condições para fazer o próximo jogo e é isso que temos em mente no atual momento", disse Bruno Pivetti.

Na partida diante da equipe alagoana, o treinador contará com o retorno do volante Guilherme Rend, que estava suspenso contra o Náutico. No entanto, o meia Eduardo foi expulso e não é opção.

O elenco do Vitória se reapresenta na Toca do Leão na manhã de quinta-feira (20), quando realizará testagem para covid-19 de acordo com protocolo da CBF. Após o treinamento, a delegação rubro-negra já viaja para Maceió.