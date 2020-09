Terminal do Porto de Aratu será leiloado

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) publica nesta quinta-feira (3) edital de leilão para arrendamento do terminal ATU12, para movimentação e armazenagem de granéis sólidos (fertilizantes) no Porto de Aratu-Candeias/BA, pelo prazo de 25 anos. O leilão irá acontecer em 22 de dezembro deste ano e as propostas deverão ser entregues até o dia 15 do mesmo mês.



A área que irá a leilão é composta por parcelas de terreno brownfield com aproximadamente 154.916 m², dedicada à movimentação de granéis sólidos, principalmente fertilizantes, concentrado de cobre e minérios diversos.

Após a implantação das novas estruturas de armazenagem, a capacidade estática estimada chegará a 400.000 toneladas (190.000t de armazém e 210.000t de pátio). A expectativa é de movimentação média de 2 milhões de toneladas/ano.

Entre 2012 e 2017 os granéis sólidos experimentaram um acréscimo anual médio de 8,7% no complexo portuário de Salvador e Aratu-Candeias, impulsionado principalmente pelos maiores volumes de fertilizantes e concentrado de cobre. De acordo com o Plano Mestre do complexo, espera-se que a movimentação dessas cargas atinja 4,1 milhões de toneladas até 2060, com crescimento anual médio de 1,3%.

O edital está disponível tanto no site do Ministério da Infraestrutura (http://www.infraestrutura.gov.br/) como no da Antaq (http://www.antaq.gov.br).