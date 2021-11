Terminal marítimo da Ribeira é fechado para obras a partir de terça (16)

Quem pretende fazer pelo mar, nos próximos dias, a travessia Plataforma – Ribeira precisa estar ligado na mudança dos locais de embarque e desembarque. É que o terminal marítimo da Ribeira será fechado para obras de requalificação a partir desta terça-feira (16). Os passageiros terão que optar pelo Terminal Marítimo Público de Salvador, localizado pouco mais adiante, em frente ao fim de linha do bairro.

No início de dezembro, será a vez do terminal de Plataforma passar por obras e ter que ficar fechado. De acordo com a Prefeitura de Salvador, os ajustes estão sendo realizados para garantir o embarque e desembarque dos usuários de forma mais segura. A previsão é que as intervenções em ambos os terminais durem aproximadamente 60 dias.

Os serviços envolvem recuperação das estruturas de alvenaria e metálicas, dos deques em madeira e flutuadores, pintura e manutenção das instalações elétricas e hidráulicas. Também serão instaladas novas telas de segurança e guarda-corpos.

As obras fazem parte do programa Salvador no Grau, que promove a requalificação dos espaços públicos em toda a cidade. O investimento municipal no programa é de cerca de R$ 43 milhões, sob coordenação da Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman).

E não é só a Ribeira e Plataforma beneficiadas pelo trabalho. As ciclovias situadas nos trechos que vão de Itapuã ao Jardim de Alah e da Barra até Amaralina estão tendo o pavimento reparado. Já na praia da Paciência, no Rio Vermelho, está sendo requalificada toda a balaustrada.

Na região do Subúrbio, a orla de Tubarão e São Tomé de Paripe passam por manutenção da rede de drenagem e recuperação do piso intertravado. A manutenção da rede de drenagem é realizada também na orla de São João do Cabrito e em breve ocorrerá em toda a orla marítima da cidade. Além disso, a escadaria que dá acesso à praia de Tubarão está sendo recuperada. Na orla Atlântica, a zeladoria compreende também a poda de árvores na Barra e Ribeira, bem como a remoção de pichações na Arena Aquática da Pituba.

De acordo com o titular da Seman, Luciano Sandes, a ação contribui para a retomada das atividades na capital baiana, resultado da redução do número de casos da Covid-19 e o avanço da vacinação na cidade. “Estamos num processo de retomada, momento em que os estabelecimentos comerciais voltaram a ser abertos e os eventos com maior número de pessoas começaram a ser liberados. A cidade está começando a receber turistas, no centro e na orla marítima, e nada mais justo que a gente dê um grau, um upgrade, em Salvador”, afirmou.