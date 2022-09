Terminal para recarga de ônibus do BRT de Salvador será implantando após licitação

A implantação do terminal onde serão recarregados os ônibus elétricos que irão atuar na operação do BRT em Salvador será realizada após a Secretaria de Mobilidade (Semob) avaliar as propostas que foram enviadas por duas empresas para a comissão técnica da pasta.

Com um investimento que gira em torno de R$ 9 milhões, as empresas serão anunciadas até o final de setembro, tendo a possibilidade de ocorrer uma prorrogação do prazo.

O terminal será implantado ao lado da Estação Rodoviária, local estratégico para facilitar a mobilidade dos ônibus. De acordo com o secretário de mobilidade de Salvador, Fabrizzio Muller, a capital baiana vai receber os veículos já nos próximos dias.

“A implantação deste terminal é um grande passo para a transição de matriz energética do sistema de transporte coletivo de nossa cidade, que já nos próximos dias contará com ônibus elétrico em sua operação. A expectativa é que, até o final de 2023, 30% da frota do BRT seja composta por veículos 100% elétricos”, conta.

De acordo com o projeto, serão 20 pontos de recargas, podendo alcançar a carga total de 20 ônibus elétricos simultaneamente em cerca de três horas. Além da prefeitura, organizações não governamentais (ONGs) estão apoiando o projeto soteropolitano. Além disso, a capital baiana também foi escolhida para receber o apoio da Iniciativa de Mobilidade Urbana Transformativa (TUMI), que vai desenvolver modelos financeiros, políticas públicas e até planejamento de infraestrutura de recarga.

“O fato de Salvador poder contar com a experiência de empresas que são referência internacional quando se trata de mobilidade urbana e eletromobilidade, foi um diferencial para que pudéssemos iniciar esse processo de transição de forma muito mais segura”, destacou Muller.