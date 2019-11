Terra desliza duas vezes e condena cinco imóveis em São Caetano

Foto: Bruno Wendel/CORREIO

A terra deslizou duas vezes na Rua Engenheiro Austricliano, conhecida como Ladeira do Cacau, e cinco imóveis foram condenados pela Defesa Civil no bairro de São Caetano, em Salvador, durante as fortes chuvas desta terça-feira (26). Os deslizamentos aconteceram em momentos distintos e ninguém ficou ferido.

A primeira situação ocorreu ainda de madrugada, por volta de 4h, quando um terreno de três metros de altura cedeu e invadiu a via que faz a ligação de São Caetano ao Largo do Tanque. Como consequência, a chuva levou também parte da varanda de uma casa vizinha.

"Acordei com a minha irmã me gritando, pedindo para eu sair da minha casa, que foi condenada pela Defesa Civil por conta também das rachaduras na varanda", disse a dona de casa Cristiane Oliveira de Almeida, 53 anos.

Por volta das 8h, a cerca de 100 metros de distância, um novo deslizamento na Ladeira do Cacau. Parte de uma encosta, de aproximadamente seis metros, também cedeu e comprometeu a estrutura de quatro prédios – um com dois pavimentos e outros três com três pavimentos.

A costureira Luciene Ferreira Santos, 44, moradora de um dos prédios, chegou ao local em prantos e mal conseguia falar. Ela havia saído de casa antes de a terra ceder e foi amparada por vizinhos e parentes.

“Compramos o terreno há dez anos e a casa, tijolo a tijolo, foi fruto de nosso suor”, disse o marido dela, o comerciante Ednaldo Ferreira Santos, 53.

A residência do casal é a do meio entre os prédios de três pavimentos e a mais atingida, porque a cratera aberta engoliu boa parte da calçada defronte ao imóvel.

“Não podemos retirar nada porque a Codesal condenou. Só podemos entrar com a autorização. Estou torcendo para que a cratera não avance”, comentou.

Logo após os dois deslizamentos, o volume de terra escorreu para a via, impedido parcialmente o fluxo de veículos nas primeiras horas do dia. “Quando entregaram a obra, não fizeram a contenção das encostas que cederam hoje”, disse o líder comunitário Domingos Moreira.

Ele se refere à requalificação da Ladeira do Cacau entregue em 2016, após cinco anos de interdição. Na ocasião, foram realizados serviços de drenagem, pavimentação, passeio, requalificação e construção de casas, além da contenção de encosta.

Durante coletiva de imprensa para apresentar o balanço das ações dos órgãos públicos, o prefeito ACM Neto informou que a Ladeira do Cacau permanecerá interditada até que seja feita a avaliação da encosta da região. "Nós estávamos na região da Liberdade, visitando a Ladeira do Cacau, onde teve um deslizamento, talvez o mais intenso. Felizmente não houve vítima fatal. A comunidade nos informou que nesse final de semana havia uma pessoa escavando a encosta e isso contribui para o deslizamento", disse. O gestor acrescentou que a Defesa Civil (Codesal) está mapeando a área e já retirou famílias do local. A Empresa de Limpeza Urbana (Limpurb) também iniciou a remoção da terra que deslizou na ladeira.

Protesto

Ainda por volta das 9h30, veículos trafegavam com dificuldades por conta do rio de lama. No entanto, revoltados com a situação, moradores do entorno da Ladeira do Cacau bloquearam o acesso à via, usando contêineres de lixo, caixotes e pedaços de madeiras.

“A população já não aguenta mais tanto descaso. O que queremos é resolver o problema. A via não pode ser liberada sem que executem a obra de contenção das encostas que desabaram hoje. Um dos engenheiros da própria Codesal esteve aqui e disse que os prédios podem ser engolidos pela cratera e arrastados para o outro lado, inclusive carros e podendo atingir também outros imóveis”, declarou o líder comunitário Domingos Moreira.

Um dos moradores preocupados com a situação é Dogivaldo dos Santos Ramos, 57. A casa dele fica num nível abaixo da pista. “Se a encosta voltar a ceder, vai trazer tudo para o lado de cá e a minha casa será uma das primeiras a serem atingidas”, lamentou.