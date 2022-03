Terremoto de alta escala atinge o Japão, e Tóquio é afetada; veja vídeo

Um terremoto de magnitude 7,3 foi registrado nesta quarta-feira (16) n Japão, próximo a Fukushima, na costa nordeste do país. Os tremores foram sentidos na cidade, e teve efeitos em Tóquio e nas cidades de Miyagi, Iwate e Tohoku.

???? #BREAKING | Um poderoso terremoto de magnitude 7,3 atinge a costa de Fukushima, no norte do Japão. Alerta de tsunami emitido.pic.twitter.com/5DyJvxZ8TN — Mundo News (@Mundo__News) March 16, 2022

Segundo a Companhia de Energia Elétrica de Tóquio, pelo menos duas milhões de casas na região estão sem energia. As usinas de Fukushima estão sendo monitoradas. Em 2011, um maremoto provocou um dos maiores acidentes nucleares da história do país no local.

O epicentro do terremoto aconteceu na costa da cidade, a uma profundidade de 60 quilômetros. Com isso, autoridades locais emitiram alerta de tsunami para localidades da região.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou que seu governo está recolhendo todas as informações sobre os efeitos dos tremores com autoridades locais. Não há informações sobre feridos ou mortos pelos tremores até agora.