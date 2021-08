Testamos o novo Fire TV Stick; confira nosso review

Os brasileiros têm cada vez mais trocado os planos de TVs por assinatura pelo streaming. Os televisores mais antigos ou não são smart - e não dispõem de interface e possibilidade de download - ou possuem um sistema obsoleto: lento, com poucas opções e baixa taxa de conexão.

Até por isso, multiplicam-se as opções dos chamados TV Box, aparelhos que, conectados à TV, a transformam em smart dando ampla possibilidade de download de apps, sejam eles voltados ao entretenimento - como os de streaming - ou até jogos. Os 'genéricos' com sistema de smartphone saíram na frente, mas já há, há algum tempo, opções mais confiáveis e com tecnologia de ponta.

A Amazon é uma das empresas na dianteira desse produtos, com uma particularidade. Seus 'TV box' não são 'box' (caixa, em inglês). A linha Fire TV se notabiliza por ser quase um pendrive conectado à TV, ainda que precise, claro, de um conexão de energia. As versões mais recentes, ambas testadas pela coluna, são o Fire TV Stick e o Fire TV Stick 4K. A novidade da 2ª geração é o comando de voz no controle remoto.

Conteúdo da caixa do Fire Tv Stick 4K

O Fire TV Stick - em ambas as opções - é muito fácil de conectar. Ele possui até um extensor para facilitar o encaixe dele na TV. O ideal é usar as portas laterais, bem comuns nas TVs mais modernas. O controle conta com acesso direto aos dois streamings da Amazon - Prove Vídeo e Music - além do Netflix e do Disney+.

O grande barato é se você possuir algum dos aparelhos Echo em casa. Com o Fire TV Stick adicionado aos produtos em que é possível usar a assistente virtual Alexa por meio do app de celular, não é preciso usar o controle para ligar ou desligar a TV, por exmeplo. É só falar "Alexa, ligue a TV" ou "Alex, desligue a TV" e voilà. Dá pra usar também para abrir apps, procurar opções de filmes por gênero e se sentir cada vez mais nos desenhos dos Jetsons. Caso não tenha outros dispositivos Alexa, é só segurar o botão e fazer o mesmo.

Os pontos negativos são poucos. Há uma certa dificuldade em porcurar apps novos, já que na busca o Fire Tv Stick vai atrás dos apps já instalados, ao invés dos novos e uma atualização lenta da loja. Não há , por exemplo, o Globoplay, o Premiere ou o HBO Max disponíveis até a publicação desse texto.

No site da Amazon, o Fire TV Stick custa R$ 379 e a versão 4K sai por R$ 449.