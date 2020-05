Testes em bairros identificam mais 22 casos positivos para covid-19 nesta sexta (15)

22 novas pessoas foram diagnosticadas nesta quinta-feira (15) com coronavírus, após serem submetidas aos testes feitos pela prefeitura, nos bairros em que acontecem restrições mais rigorosas para ampliar o isolamento social.

Ao todo, 8 pessoas testaram positivo em Plataforma, 7 na região da Avenida Joana Angélica, 4 na Pituba e 3 na Boca do Rio. Em cada um dos locais, 80 pessoas foram testadas.

Os testes começaram a ser aplicados na última segunda-feira (11), quando entraram em vigor medidas regionalizadas - com exceção da Pituba, que iniciou os decretos na quarta (13). Nesses cinco dias, já foram realizados 1.429 testes, com detecção de 106 casos positivos.

São testadas apenas pessoas com febre, sintomas gripais ou que tiveram contato com outras pessoas contaminadas com a covid-19. Na Pituba, o procedimento acontece na Praça Ana Lúcia Magalhães; em Plataforma, no fim de linha, próximo à Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro; na Boca do Rio, a iniciativa é realizada próxima ao posto de saúde do final de linha; e há ainda um posto montado no camelódromo defronte ao Instituto de Previdência de Salvador (IPS), na Avenida Joana Angélica.

Além dessa iniciativa e do fechamento de parte do comércio, de vias e calçadões, a prefeitura oferta cestas básicas, máscaras reforço na higienização e apoio a unidades socioassistenciais destas localidades. Já foram doadas 796 cestas básicas aos ambulantes da Avenida Joana Angélica, Plataforma e Boca do Rio.