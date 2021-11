Teto da casa do cantor Leonardo desaba e sogra escapa por pouco

A família do cantor Leonardo levou um susto neste sábado (20). Após as fortes chuvas que atingiram Goiânia, parte do teto da mansão onde o sertanejo mora desabou. A sogra dele estava ao lado do local na hora do acidente, e felizmente não se feriu.

A revelação foi feita pela esposa de Leonardo, a jornalista Poliana Rocha. Nas redes sociais, ela filmou a situação do imóvel e disse que o teto da cozinha não suportou a quantidade de água e cedeu.

“Gente, como Deus é maravilhoso, viu? Tô aqui realmente para exaltar o nome dele porque minha mãe me ligou agora. Lá em casa a calha entupiu, aí entrou folha. Choveu muito hoje o dia inteiro e o teto de gesso desabou”, contou Poliana em seu Instagram.

A jornalista contou ainda que sua mãe estava no local no momento do acidente. “Minha mãe estava sentada na cozinha e não pegou nela nada”, relatou a influencer. “Muito grata a Deus. O teto desabou e minha mãe estava na cozinha, nada aconteceu com ela”, repetiu.