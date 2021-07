Thaciano recebe proposta de clube da Turquia e pode deixar Bahia

A abertura da janela de transferência internacional tem causado problemas para o Bahia. Além da saída do zagueiro Juninho, negociado para o Midtjylland, da Dinamarca, por cerca de R$ 10 milhões o tricolor pode perder outra peça importante para o decorrer da temporada.

O meia Thaciano, de 26 anos, recebeu uma proposta de um clube da Turquia e pode deixar o Esquadrão. A informação foi divulgada pelo jornalista Jorge Nicola e confirmada pelo CORREIO.

A situação para o Bahia é complexa. Thaciano pertence ao Grêmio e está no tricolor por empréstimo. A oferta dos turcos foi feita diretamente ao clube gaúcho, que aceitou os termos apresentados. Agora, o Esquadrão terá que cobrir a o proposta se quiser manter o meia na Cidade Tricolor.

Thaciano chegou ao Bahia em abril, emprestado pelo Grêmio. Ele não demorou muito para se encaixar no esquema do técnico Dado Cavalcanti e virou titular absoluto do Esquadrão, sendo peça importante na conquista do tetracampeonato da Copa do Nordeste.

Ao todo, o meia disputou 26 jogos e marcou cinco gols pelo clube baiano. A última vez que ele esteve em campo foi no último sábado (10), na derrota para o São Paulo, no Morumbi, pelo Brasileirão.

De olho no desfecho da situação, o elenco do Bahia volta aos treinos nesta terça-feira (13), quando inicia a preparação para o confronto com o Flamengo, marcado para o próximo domingo (18), às 18h15, no estádio de Pituaçu.