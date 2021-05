Thaciano vê Bahia pronto para pegar Independiente: 'Sabemos da nossa força'

O Bahia fará, nesta terça-feira (18), um confronto direto pela liderança do Grupo B da Sul-Americana. O tricolor encara o Independiente às 19h15, no estádio Libertadores de América, em Avellaneda, na Argentina. Atualmente, as duas equipes possuem a mesma quantidade de pontos, oito, com o Esquadrão na frente por ter melhor saldo de gols (seis a quatro).

Depois de ficar no banco de reservas na última partida, contra o Guabirá, o meia Thaciano é um dos prováveis titulares para o duelo. Para ele, a expectativa é boa e o time está preparado para o desafio.

"A gente sabia da dificuldade que era desde o primeiro jogo. Chegamos em condição muito boa para o jogo de amanhã. Expectativa é muito boa, sabemos da nossa força, da força que o grupo tem. Esperamos fazer grande partida e dar passo importante para nossa classificação", afirmou.

Este será a segunda partida do Bahia desde a conquista da Copa do Nordeste. Na quinta-feira passada (13), a equipe do técnico Dado Cavalcanti venceu o Guabirá, também fora de casa, por 1x0. Thaciano comemorou o tetracampeonato regional, mas disse que a taça ficou no passado. Para ele, o foco tem que ser na competição internacional.

"A gente sabe que cada jogo é uma história. Já conversamos que passou. Foi muito boa essa conquista para a gente, para o clube. Agora é pensar em cada jogo, sabendo da dificuldade que é. Sabemos a pressão que tem, mas temos que controlar, ter paciência, para que não possa escapar das nossas mãos", comentou.

"Expectativas são boas. Grupo bom, forte, que almeja grandes coisas. Demos passo na Copa do Nordeste e esperamos, ao longo do ano, fazer bons jogos e trajetórias, para que no final a gente possa alcançar grandes coisas", concluiu.

Confira outros trechos da entrevista do meia Thaciano:

Posicionamento

Já atuei em várias posições, mas a que eu mais gosto é essa que venho atuando, meio-campo, chegando bem na área. Com essa liberdade de poder circular bem no meio. Dado tem pedido isso para mim. Estou me sentindo muito bem nessa posição que estou.

Maratona de jogos

A gente vem em uma sequência boa. Da minha parte, fazia um tempo que não tinha essa sequência. O time vem em sequência pesada. Mas temos que encarar mais um jogo. Sabemos que é um passo muito grande para a classificação.

Thaciano do Grêmio x Thaciano do Bahia

Confiança a gente tem quando joga. Diferença, acho que pouca. Era mais de ter rodagem, mais tempo de jogo. O Bahia acreditou em mim, e eu estou conseguindo fazer meu papel dentro de campo.