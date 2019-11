Thais Carla posa completamente nua na banheira

Dando um show de empoderamento, a bailarina que fez parte do balé de Anitta, Thais Carla, apareceu arrasando em seu Instagram nessa quinta-feira (28). Ela, que está morando em Madre de Deus, na Bahia, e está grávida de cinco meses, posou totalmente nua, em um banheira.

Mostrando seu poder, a dançaria estava pelada e bem à vontade ao posar para a câmera. Ela ainda falou sobre a beleza sendo uma mulher gorda. “Tem algo mais bonito do que amor próprio? Te digo com toda a certeza que não tem”, iniciou, e citou a imposição do padrão estético.

“Se amar revoluciona o seu mundo e o das pessoas ao seu redor. Ao fazer essa foto me dei conta que as únicas referências em fotos como está (na banheira) eram mulheres consideradas padrão na sociedade, e eu não sou padrão, logo, não me via ali. Por este motivo, eu decidi ser a minha própria referência”, continuou.

Thais ainda motivou seus seguidores: “E quero que vocês sejam também! Vai ter gorda na banheira sim. Vai ter gorda se amando sim. Vai ter gorda. VAI TER GORDA. Vocês vão ter que me engolir, e eu sou grandona pra caralh*”, finalizou ela.