Thalisson Kelven se despede do Vitória: 'Me recebeu com muito carinho'

Depois de Marcinho e Vico, foi a vez do zagueiro Thalisson Kelven se despedir do Vitória nas redes sociais. O defensor tinha vínculo com o rubro-negro até o fim da Série B e, com o encerramento do campeonato, é mais um jogador a deixar a Toca do Leão.

"Hoje me despeço do Vitória, clube gigante, de uma torcida muito apaixonada, que me recebeu com muito carinho. Agradeço a todos, sem exceção, que participaram dessa minha passagem pelo clube. Ficarei sempre na torcida pelo Leão", escreveu o atleta, em postagem publicada nesta quinta-feira (2).

Thalisson Kelven foi anunciado pelo Vitória em junho, após atuar pelo Inter de Limeira durante o Campeonato Paulista. Com a camisa rubro-negra, foram 16 jogos, sendo 14 como titular, e um gol marcado. O zagueiro, aliás, ganhou regularidade no time titular na reta final da Série B, após Mateus Moraes se lesionar.

Revelado pelo Coritiba, o defensor se profissionalizou em 2017 e também teve passagens por Guarani e CRB.