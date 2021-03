Thiago Rodrigues se manifesta sobre beijo em Juliette, do BBB 21

Durante conversa com Thaís e Pocah, na madrugada deste domingo (28), Juliette comentou sobre os famosos que já tinha beijado. No papo, a sister revelou que o ator Thiago Rodrigues já foi uma de suas conquistas durante carnavais passados.

O colunista do portal Metrópoles, Léo Dias, entrou em contato com o galã para saber o que tinha de verdade nesta história. O ator riu ao ser questionado, não confirmou e, mais importante, não negou a história.

Em seu Instagram, Thiago revelou apoio à sister através de um story. O que mais chamou a atenção no post é que ele usou um emoji de dois peixinhos se beijando, provocando alvoroço nos fãs da sister. Antes disso, ele já tinha postado uma foto com o emoji de um beijo.

Além de Thiago, Juliette disse que já beijou um ator de Malhação: Bernardo, da temporada 2005.

A paraibana está no paredão desta semana ao lado de Sarah e Rodolffo. No entanto, ela não deve sair, com os outros dois monopolizando a disputa.