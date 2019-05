Tia Eron cita colegas de ministério para justificar exoneração

Exonerada neste sábado (4) do comando da Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, a ex-deputada federal Eronildes Vasconcelos, conhecida como Tia Eron (PRB-BA), citou, em comunicado, nomes daqueles que seriam responsáveis pela sua demissão do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos.

Em comunicado enviado à imprensa, a agora ex-secretária elencou os diretores da secretaria que comporiam o “núcleo duro da inoperância”.

“O motivo da exoneração citado foi a improdutividade da pasta, que apesar de ter ofertado 18 ações com apenas dois meses de posse de Tia Eron, teve todas realizadas pela Diretoria de Enfrentamento à Violência Contra a Mulher, enquanto as outras Diretorias comandadas por Lilian Nunes, Morgana Macena, a coordenadora Roberta Monzini, a assessora Crislane Pinto, o Assessor Lucas Carvalho e a Secretária Adjunta Roseane Carvalho de Freitas, não ofertaram resultado. Sendo esse o núcleo duro da inoperância.

Ainda segundo ela, o “estopim” para a exoneração ocorreu no último dia 30 de abril, quando os citados submeteram ministra Damares Alves a uma humilhação “de público”.

“[...] As citadas se recusaram a assinar o acordo de compromisso da SNPM com a Defensoria Pública da União e a Secretária de Justiça e Cidadania do DF, em comemoração ao Dia da Mulher Brasileira rechaçada todas as ações e por fim humilhando de público a Ministra Damares recusando o pedido da mesma para uma foto”, diz o comunicado.

Veja abaixo o comunicado completo:

“A ex-secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Tia Eron, informa seu desligamento da pasta na manhã desse sábado (4).

Tia Eron segue tranquila e agradece muito a Ministra Damares, ao Presidente Jair Bolsonaro, a (sic) bancada feminina da Câmara, ao PRB, e aos servidores da Secretaria.

‘Continuarei lutando pelas mulheres brasileiras e confiante nos planos de Deus’, afirmou.”