Tia Má anuncia gravidez: 'Não foi nada planejado, mas estou feliz'

A jornalista, apresentadora e humorista baiana Maíra Azevedo, a Tia Má, que soma mais de 540 mil seguidores no Instagram, anunciou nesta terça-feira (14) que está grávida do seu segundo filho. Ela ainda não sabe o sexo do bebê, que terá com o atual companheiro, o técnico industrial Marcus Rodrigues.

A publicação, que está sinalizada como publicidade (ou publipost, no bom 'blogueirez'), somava mais de 84 mil curtidas e 7 mil comentários por volta das 19h20. Tia Má - que já é mãe de Aladê, de 12 anos - segura um teste de gravidez da marca Clearblue e conta aos seguidores que a gravidez não era esperada, mas que ela está feliz.

"Comecei a perceber umas mudanças no meu corpo, mas com tanta coisa acontecendo no mundo, achei que poderia ser preocupação. (...) Mais um capítulo lindo da minha história começa a ser contada! Sim, mais um filho, ou filha, a grande notícia é que estou gerando uma vida. Não foi nada planejado, mas isso não quer dizer que não é desejado e amado. Depois de 12 anos, serei mãe novamente e estou feliz com o resultado! Clearblue me deu a notícia que Aladê agora é o irmão mais velho e ele está adorando. Agora é hora de celebrar e acreditar que essa notícia é mais um motivo para eu seguir tendo esperança que dias melhores sempre chegam!", escreveu a baiana.

Confira a postagem completa abaixo.