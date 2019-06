Tiago Abravanel deixa Globo após seis anos: 'Hora de voar!'

O ator Tiago Abravanel deixou TV Globo após seis anos. Por meio de um comunicado, divulgado hoje nas redes sociais, ele disse que "chegou a hora de voar".

"Chegou a hora de voar por outros ares, mas fica aqui registrada a minha eterna gratidão a todas as pessoas que fizeram parte do meu sonho e da minha história na TV Globo! Muito obrigado por tudo e até uma próxima, quem sabe", afirmou.

Neto do empresário e apresentador Silvio Santos, dono do SBT, ele fala sobre ter trabalhado na emissora concorrente a do avô:

"Quando poderíamos imaginar que um dia o neto do dono de uma emissora de TV, trabalharia na 'concorrente' ... Pois é, eu imaginei e a Glória [Perez, autora de novelas] também (Valeu Glorinha)! E acredito que sonhar com o aparentemente 'impossível', seja o maior combustível para realizar esse sonho! E é tão bom realizar!".

Segundo o jornalista Fefito, da Jovem Pan, Abravanel recebeu um pedido de Silvio para assumir uma atração no SBT, onde deve comandar um reality show de gastronomia a partir do segundo semestre.

Tiago iniciou a carreira de ator na televisão na novela "Amor e Revolução", no SBT. Conhecido pela versatilidade como artista, chamou atenção da autora Gloria Perez ao estrelar um musical biográfico sobre Tim Maia e foi convidado para o elenco da novela "Salve Jorge", na Globo, em 2012.

Na emissora, ele fez outros trabalhos como ator nas novelas Joia Rara (2013) e Pega Pega, além da experiência como apresentador do reality Popstar, em 2017. Tiago ainda participou de dois concursos do "Domingão do Faustão: a Dança dos Famosos, em 2013, e Show dos Famosos, no ano passado.

Abaixo, leia o comunicado na íntegra:

Obrigado, Plim Plim!

Hoje é um novo dia, de um novo tempo que começou... começou pois um ciclo se encerrou. Mas é sempre bom relembrar e agradecer!

Quando poderíamos imaginar que um dia o neto do dono de uma emissora de Tv, trabalharia na "concorrente" ... Pois é, eu imaginei e a Glória também (Valeu Glorinha)! E acredito que sonhar com o aparentemente "impossível", seja o maior combustível para realizar esse sonho!

E é tão bom realizar!

Nesses quase 6 anos, pude realizar os sonhos mais divertidos, emocionantes e desafiadores que um artista poderia ter (bom... pelo menos até agora rs). Atuar, cantar, dançar, rir, chorar, ser entrevistado e entrevistar, trabalhar com profissionais incríveis de todas as áreas e aprender com cada um deles, sair da zona de conforto (que até hoje não to sabendo qual é a minha rs) .... Enfim ... Vivi intensamente cada momento tentando aproveitar tudo que podia.

E aproveitei viu... Muito! E quero agradecer por acreditarem em mim. Pois mesmo sendo estranho eu ocupar esse lugar, sempre fui respeitado e querido em todos os momentos trabalhando nessa casa! Mas chegou a hora de voar por outros ares, mas fica aqui registrada a minha eterna gratidão a todas as pessoas que fizeram parte do meu sonho e da minha história na TV Globo!

Muito obrigado por tudo e até uma próxima, quem sabe.